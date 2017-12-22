Новости oilru.com

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«Нефть России», 16.05.18, Москва, 00:03 Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представил план изменения структуры нового правительства.
Состав нового правительства будет представлен Медведевым в конце текущей недели с учетом новой структуры правительства.
Цифровая экономика
В рамках этого плана предлагается преобразовать Министерство связи и массовых коммуникаций России в министерство цифрового развития. По словам Медведева, новое министерство займется созданием условий для цифровизации экономики России, о которой говорится в указе президента от 7 мая.
"Важным изменением, которое предлагается для рассмотрения, является преобразование министерства связи и информационных технологий в министерство цифрового развития, для того чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране, о чем, Владимир Владимирович, вы говорили и в послании [Федеральному собранию] и в указе от 7 мая текущего года", - сказал Медведев.
Пополнение для Минпромторга
Также Медведев предложил передать из ведения Минэкономразвития деятельность зарубежных торговых представительств России в Минпромторг.
"Немаловажной является идея, связанная с переносом работы торговых представительств, которые сейчас находятся в системе Минэкономразвития, в структуру министерства промышленности", - заявил Медведев.
Два министерства для науки
В новом правительстве больше не будет Министерства образования и науки РФ, оно будет преобразовано в две министерства: Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образования РФ.
Было также принято решение об упразднении Федерального агентства научных организаций. Функции агентства по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности будут переданы министерству науки высшего образования.
В свою очередь Министерство просвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования. Новое министерство будет выполнять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования.
Кроме того, министерство будет регулировать социальную поддержку и защиту обучающихся, молодежную политику, а также оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования.
Новая структура была одобрена Путиным, практически сразу же был подписан указ о "О структуре органов исполнительной власти", в рамках которого новый кабинет министров РФ будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.