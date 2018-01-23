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Российские компании

Прибыль "Сургутнефтегаза" выросла до 62 млрд рублей

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«Нефть России», 15.05.18, Москва, 19:41     Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ составила в I квартале 62,080 млрд руб. против убытка в размере 90,747 млрд руб. в I квартале 2017 г., сообщает компания.
 
Выручка выросла в I квартале в 1,1 раза до 319,888 млрд руб., себестоимость - на 16% до 227,518 млрд руб., валовая прибыль - в 1,1 раза до 92,370 млрд руб., прибыль от продаж - в 1,2 раза до 68,919 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 73,843 млрд руб. против убытка в размере 90,288 млрд руб. в I квартале 2017 г.
 
"Сургутнефтегаз" намерен сохранить объем добычи нефти на уровне 60-62 млн тонн в год в зависимости от обстановки на рынке углеводородов. Добыча нефти в 2018 г. составит 61,4 млн тонн, производство газа - 9,4 млрд куб. м, полагает компания.
 
В планах на 2018 г. значится поисково-разведочное бурение в объеме 198 тыс. м. Объем эксплуатационного бурения составит 4,7 млн м.
 
Переработка нефти на Киришском нефтеперерабатывающем заводе составит в 2018 г. 18,2 млн тонн, при этом завод увеличит производство светлых нефтепродуктов. На собственном газоперерабатывающем заводе "Сургутнефтегаз" намерен переработать 5,8 млрд куб. м газа.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556354/

"Газпром": санкции к Миллеру не затронут "Газпром"
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Прибыль "Сургутнефтегаза" выросла до 62 млрд рублей

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 19:41    Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ составила в I квартале 62,080 млрд руб. против убытка в размере 90,747 млрд руб. в I квартале 2017 г., сообщает компания.
 
Выручка выросла в I квартале в 1,1 раза до 319,888 млрд руб., себестоимость - на 16% до 227,518 млрд руб., валовая прибыль - в 1,1 раза до 92,370 млрд руб., прибыль от продаж - в 1,2 раза до 68,919 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 73,843 млрд руб. против убытка в размере 90,288 млрд руб. в I квартале 2017 г.
 
"Сургутнефтегаз" намерен сохранить объем добычи нефти на уровне 60-62 млн тонн в год в зависимости от обстановки на рынке углеводородов. Добыча нефти в 2018 г. составит 61,4 млн тонн, производство газа - 9,4 млрд куб. м, полагает компания.
 
В планах на 2018 г. значится поисково-разведочное бурение в объеме 198 тыс. м. Объем эксплуатационного бурения составит 4,7 млн м.
 
Переработка нефти на Киришском нефтеперерабатывающем заводе составит в 2018 г. 18,2 млн тонн, при этом завод увеличит производство светлых нефтепродуктов. На собственном газоперерабатывающем заводе "Сургутнефтегаз" намерен переработать 5,8 млрд куб. м газа.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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