«Нефть России», 15.05.18, Москва, 19:41 Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ составила в I квартале 62,080 млрд руб. против убытка в размере 90,747 млрд руб. в I квартале 2017 г., сообщает компания.



Выручка выросла в I квартале в 1,1 раза до 319,888 млрд руб., себестоимость - на 16% до 227,518 млрд руб., валовая прибыль - в 1,1 раза до 92,370 млрд руб., прибыль от продаж - в 1,2 раза до 68,919 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 73,843 млрд руб. против убытка в размере 90,288 млрд руб. в I квартале 2017 г.



"Сургутнефтегаз" намерен сохранить объем добычи нефти на уровне 60-62 млн тонн в год в зависимости от обстановки на рынке углеводородов. Добыча нефти в 2018 г. составит 61,4 млн тонн, производство газа - 9,4 млрд куб. м, полагает компания.



В планах на 2018 г. значится поисково-разведочное бурение в объеме 198 тыс. м. Объем эксплуатационного бурения составит 4,7 млн м.



Переработка нефти на Киришском нефтеперерабатывающем заводе составит в 2018 г. 18,2 млн тонн, при этом завод увеличит производство светлых нефтепродуктов. На собственном газоперерабатывающем заводе "Сургутнефтегаз" намерен переработать 5,8 млрд куб. м газа.

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