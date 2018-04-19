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Санкции

"Газпром": санкции к Миллеру не затронут "Газпром"

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«Нефть России», 15.05.18, Москва, 19:25     Минфин США разъяснил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер включен в санкционный список (SDN List) как физическое лицо и наложенные на него санкции не касаются "Газпрома", сообщает компания.
 
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 6 апреля включило главу "Газпрома" Алексея Миллера в список лиц особой категории, то есть ввело против Миллера санкции. Все имущество и активы лиц этой категории, находящиеся в США, а также во владении или под контролем американских лиц, подлежат заморозке. Американским лицам запрещено ведение бизнеса с лицами особой категории, а также с их имуществом и правами на имущество.
 
"Однако А. Миллер был включен в указанный санкционный список как физическое лицо. В соответствии с разъяснениями Министерства финансов США ограничения и запреты, вводимые в отношении физических лиц, распространяются на операции и сделки только самих физических лиц.
 
Таким образом, санкции, введенные в отношении А. Миллера, не распространяются на ПАО "Газпром" и другие компании, где А. Б. Миллер может занимать руководящие должности в органах управления", - подчеркивает "Газпром".
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556353/

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"Газпром": санкции к Миллеру не затронут "Газпром"

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 19:25    Минфин США разъяснил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер включен в санкционный список (SDN List) как физическое лицо и наложенные на него санкции не касаются "Газпрома", сообщает компания.
 
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 6 апреля включило главу "Газпрома" Алексея Миллера в список лиц особой категории, то есть ввело против Миллера санкции. Все имущество и активы лиц этой категории, находящиеся в США, а также во владении или под контролем американских лиц, подлежат заморозке. Американским лицам запрещено ведение бизнеса с лицами особой категории, а также с их имуществом и правами на имущество.
 
"Однако А. Миллер был включен в указанный санкционный список как физическое лицо. В соответствии с разъяснениями Министерства финансов США ограничения и запреты, вводимые в отношении физических лиц, распространяются на операции и сделки только самих физических лиц.
 
Таким образом, санкции, введенные в отношении А. Миллера, не распространяются на ПАО "Газпром" и другие компании, где А. Б. Миллер может занимать руководящие должности в органах управления", - подчеркивает "Газпром".

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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