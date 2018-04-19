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"Газпром": санкции к Миллеру не затронут "Газпром"
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«Нефть России», 15.05.18, Москва, 19:25 Минфин США разъяснил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер включен в санкционный список (SDN List) как физическое лицо и наложенные на него санкции не касаются "Газпрома", сообщает компания.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 6 апреля включило главу "Газпрома" Алексея Миллера в список лиц особой категории, то есть ввело против Миллера санкции. Все имущество и активы лиц этой категории, находящиеся в США, а также во владении или под контролем американских лиц, подлежат заморозке. Американским лицам запрещено ведение бизнеса с лицами особой категории, а также с их имуществом и правами на имущество.
"Однако А. Миллер был включен в указанный санкционный список как физическое лицо. В соответствии с разъяснениями Министерства финансов США ограничения и запреты, вводимые в отношении физических лиц, распространяются на операции и сделки только самих физических лиц.
Таким образом, санкции, введенные в отношении А. Миллера, не распространяются на ПАО "Газпром" и другие компании, где А. Б. Миллер может занимать руководящие должности в органах управления", - подчеркивает "Газпром".