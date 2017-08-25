«Нефть России», 15.05.18, Москва, 19:15 ФАС России кратно увеличит штрафы крымским компаниям, если они продолжат накручивать цены на бензин в регионе, заявил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.



Крымское управление ФАС осенью 2016 года оштрафовало пять крупнейших нефтетрейдеров Крыма на общую сумму в 129 миллионов рублей за картельный сговор, приведший к подорожанию бензина на заправках. В конце апреля Артемьев отмечал, что все судебные процессы по этим штрафам ведомство выиграло, и они будут взысканы в ближайшее время. В апреле же ФАС возбудила новое дело — против 10 крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами в розницу.



"Сейчас они заплатят 120 миллионов штрафа, но если они думают, что заплатят штраф и будут дальше грабить население, то так не получится. Будет еще один штраф, просто он будет в квадрате. Сейчас 120 миллионов, будет миллиард", — сказал Артемьев.



"Мы будем это делать до той поры, пока они не придут в нормальное состояние вразумления", — добавил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556352/ Источник: РИА «Новости» ← В ФРГ начали подготовку к стройке морского участка "Северного потока — 2" "Газпром": санкции к Миллеру не затронут "Газпром" → Новости net.finam.ru