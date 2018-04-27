«Нефть России», 15.05.18, Москва, 18:55 Компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода "Северный поток — 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд (Германия), сообщается в пресс-релизе компании.



"Все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января 2018 года…. Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода", — говорится в документе.



Отмечается, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании, — идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить их в ближайшие месяцы. Начало строительства запланировано на 2018 год.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране.

Кроме Германии, все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. В пресс-релизе сообщается, что подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556350/ Источник: РИА «Новости» ← Пошлина на экспорт нефти из России повысится более чем на $13 Глава ФАС пообещал кратный рост штрафов за завышение цен на бензин в Крыму → Новости net.finam.ru