«Нефть России», 15.05.18, Москва, 14:13 Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня текущего года повысится на $13,3, до $131,8. Об этом сообщается на сайте Минфина.



Средняя цена на нефть марки Urals с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила $71,87 за баррель, или $524,7 доллара за тонну.



Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.



Как стало известно, пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до $21,7.



Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до $78,3 за баррель.



Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,06%, до $71 за баррель.



Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила $78 за баррель.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556344/ Источник: Газета.ру ← Цена на нефть Brent превысила $79 впервые с 2014 года Новости net.finam.ru