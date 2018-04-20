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Цены на нефть

Цена на нефть Brent превысила $79 впервые с 2014 года

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«Нефть России», 15.05.18, Москва, 14:04    Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые с 25 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
 
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98%, до $79,02.
 
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,68%, до $71,44 за баррель.
 
Как стало известно, пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня текущего года повысится на $13,3, до $131,8.
 
Средняя цена на нефть марки Urals с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила $71,87 за баррель, или $524,7 доллара за тонну.
 
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
 
Как стало известно, пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до $21,7.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556343/

СМИ: ЕС и Газпром закроют антимонопольное дело в маеПошлина на экспорт нефти из России повысится более чем на $13
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14:13 · Пошлина на экспорт нефти из России повысится более чем на $13
14:04 · Цена на нефть Brent превысила $79 впервые с 2014 года
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Цена на нефть Brent превысила $79 впервые с 2014 года

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 14:04   Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые с 25 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
 
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98%, до $79,02.
 
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,68%, до $71,44 за баррель.
 
Как стало известно, пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня текущего года повысится на $13,3, до $131,8.
 
Средняя цена на нефть марки Urals с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила $71,87 за баррель, или $524,7 доллара за тонну.
 
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
 
Как стало известно, пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до $21,7.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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