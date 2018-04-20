«Нефть России», 15.05.18, Москва, 14:04 Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые с 25 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98%, до $79,02.



Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,68%, до $71,44 за баррель.



Как стало известно, пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня текущего года повысится на $13,3, до $131,8.



Средняя цена на нефть марки Urals с 15 апреля по 14 мая 2018 года составила $71,87 за баррель, или $524,7 доллара за тонну.



Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.



Как стало известно, пошлина на высоковязкую нефть в июне повысится до $21,7.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556343/ Источник: Газета.ру ← СМИ: ЕС и Газпром закроют антимонопольное дело в мае Пошлина на экспорт нефти из России повысится более чем на $13 → Новости net.finam.ru