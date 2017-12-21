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«Нефть России», 15.05.18, Москва, 13:55 Еврокомиссия и ПАО "Газпром" собираются в ближайшее время урегулировать антимонопольное разбирательство против российской компании без предъявления каких-либо обвинений.
Об этом со ссылкой на источники, осведомленные с ходом разбирательства, сообщило агентство Reuters.
Два источника агентства заявили о том, что объявление о завершении антимонопольного разбирательства может быть сделано "в ближайшие две недели". Еще один источник Reuters назвал точную дату, когда ЕК может объявить о прекращении разбирательства, – 24 мая.
Антимонопольное расследование Еврокомиссии в отношении "Газпрома" официально началось в 2011 г. после проведения обысков у клиентов и в дочерних компаниях "Газпрома" в 10 странах ЕС и изъятия более 150 тыс. единиц документов.
В 2015 г. Еврокомиссия выдвинула официальное уведомление о претензиях "Газпрому" в связи с якобы имевшим место злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлением несправедливых цен.
Как отмечается, в ЕК намерены завершить расследование в отношении "Газпрома" без предъявления обвинений по его итогам в связи с уступками, на которые якобы готов пойти российский концерн.
Предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства со стороны "Газпрома" были направлены Еврокомиссии в марте 2017 г.
В "Газпроме" сообщили о согласии привязать цены на газ к основным ценам на газовых хабах Западной Европы во Франции, Германии и Италии, а также позволить пересмотр цен каждые два года.
Компания также согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа.
"Газпром" возьмет на себя данные обязательства сроком на восемь лет. В обмен на соблюдение данных условий ЕК не будет предъявлять каких-либо финансовых штрафов российской компании.