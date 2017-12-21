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Газпром

СМИ: ЕС и Газпром закроют антимонопольное дело в мае

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«Нефть России», 15.05.18, Москва, 13:55     Еврокомиссия и ПАО "Газпром" собираются в ближайшее время урегулировать антимонопольное разбирательство против российской компании без предъявления каких-либо обвинений.
 
Об этом со ссылкой на источники, осведомленные с ходом разбирательства, сообщило агентство Reuters.
Два источника агентства заявили о том, что объявление о завершении антимонопольного разбирательства может быть сделано "в ближайшие две недели". Еще один источник Reuters назвал точную дату, когда ЕК может объявить о прекращении разбирательства, – 24 мая.
 
Антимонопольное расследование Еврокомиссии в отношении "Газпрома" официально началось в 2011 г. после проведения обысков у клиентов и в дочерних компаниях "Газпрома" в 10 странах ЕС и изъятия более 150 тыс. единиц документов.
В 2015 г. Еврокомиссия выдвинула официальное уведомление о претензиях "Газпрому" в связи с якобы имевшим место злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлением несправедливых цен.
 
Как отмечается, в ЕК намерены завершить расследование в отношении "Газпрома" без предъявления обвинений по его итогам в связи с уступками, на которые якобы готов пойти российский концерн.
 
Предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства со стороны "Газпрома" были направлены Еврокомиссии в марте 2017 г.
В "Газпроме" сообщили о согласии привязать цены на газ к основным ценам на газовых хабах Западной Европы во Франции, Германии и Италии, а также позволить пересмотр цен каждые два года.
 
Компания также согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа.
"Газпром" возьмет на себя данные обязательства сроком на восемь лет. В обмен на соблюдение данных условий ЕК не будет предъявлять каких-либо финансовых штрафов российской компании.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556341/

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СМИ: ЕС и Газпром закроют антимонопольное дело в мае

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 13:55    Еврокомиссия и ПАО "Газпром" собираются в ближайшее время урегулировать антимонопольное разбирательство против российской компании без предъявления каких-либо обвинений.
 
Об этом со ссылкой на источники, осведомленные с ходом разбирательства, сообщило агентство Reuters.
Два источника агентства заявили о том, что объявление о завершении антимонопольного разбирательства может быть сделано "в ближайшие две недели". Еще один источник Reuters назвал точную дату, когда ЕК может объявить о прекращении разбирательства, – 24 мая.
 
Антимонопольное расследование Еврокомиссии в отношении "Газпрома" официально началось в 2011 г. после проведения обысков у клиентов и в дочерних компаниях "Газпрома" в 10 странах ЕС и изъятия более 150 тыс. единиц документов.
В 2015 г. Еврокомиссия выдвинула официальное уведомление о претензиях "Газпрому" в связи с якобы имевшим место злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлением несправедливых цен.
 
Как отмечается, в ЕК намерены завершить расследование в отношении "Газпрома" без предъявления обвинений по его итогам в связи с уступками, на которые якобы готов пойти российский концерн.
 
Предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства со стороны "Газпрома" были направлены Еврокомиссии в марте 2017 г.
В "Газпроме" сообщили о согласии привязать цены на газ к основным ценам на газовых хабах Западной Европы во Франции, Германии и Италии, а также позволить пересмотр цен каждые два года.
 
Компания также согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа.
"Газпром" возьмет на себя данные обязательства сроком на восемь лет. В обмен на соблюдение данных условий ЕК не будет предъявлять каких-либо финансовых штрафов российской компании.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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