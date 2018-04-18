«Нефть России», 15.05.18, Москва, 13:44 Госдума одобрила поправки к постановлению о принятии в первом чтении законопроекта о контрсанкциях, которые предусматривают, что законопроект не может распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ. Из текста постановления следует, что законопроект о контрсанкциях будет серьезным образом доработан ко второму чтению.



"При подготовке законопроекта ко второму чтению внести в законопроект изменения, имеющие целью исключить из него упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширить полномочия президента и правительства РФ по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических ли, а также предусмотреть, что меры воздействия (противодействия), установленные законопроектом, не могут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ", - говорится в постановлении.



Кроме того, принятыми к проекту постановления поправками Госдума рекомендует правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть вопрос об оказании поддержки из федерального бюджета отраслям экономики, отдельным отечественным предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств.

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