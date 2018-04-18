Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 15 мая 2018 года, вторник , 17:30:08 мск
Нефть, Brent: $78.43 +1,31
Валюта:    61.77 +0,03    73.94 +0,43
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1274.92 Мб информации:

  • 538744 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Санкции

В ГД заверили, что контрсанкции не могут распространяться на жизненно необходимые товары

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 13:44     Госдума одобрила поправки к постановлению о принятии в первом чтении законопроекта о контрсанкциях, которые предусматривают, что законопроект не может распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ. Из текста постановления следует, что законопроект о контрсанкциях будет серьезным образом доработан ко второму чтению.
 
"При подготовке законопроекта ко второму чтению внести в законопроект изменения, имеющие целью исключить из него упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширить полномочия президента и правительства РФ по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических ли, а также предусмотреть, что меры воздействия (противодействия), установленные законопроектом, не могут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ", - говорится в постановлении.
 
Кроме того, принятыми к проекту постановления поправками Госдума рекомендует правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть вопрос об оказании поддержки из федерального бюджета отраслям экономики, отдельным отечественным предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556340/

Reuters узнал о планах ConocoPhillips уйти из проектов в Северном мореСМИ: ЕС и Газпром закроют антимонопольное дело в мае
Просмотров: 157
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Страшный сон правящих элит-8
Выставки:
Новости
Май 2018
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 
14:13 · Пошлина на экспорт нефти из России повысится более чем на $13
14:04 · Цена на нефть Brent превысила $79 впервые с 2014 года
13:55 · СМИ: ЕС и Газпром закроют антимонопольное дело в мае
13:44 · В ГД заверили, что контрсанкции не могут распространяться на жизненно необходимые товары
10:23 · Reuters узнал о планах ConocoPhillips уйти из проектов в Северном море
10:13 · Еще одно испытание для рубля
09:42 · По доходам и расходы: Россия ликвидировала дефицит бюджета
08:20 · Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников
00:32 · Китай поглощает нефтяной сектор Ирана благодаря США
00:11 · "Газпром" обсуждает вторую нитку "Турецкого потока"

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В ГД заверили, что контрсанкции не могут распространяться на жизненно необходимые товары

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 13:44    Госдума одобрила поправки к постановлению о принятии в первом чтении законопроекта о контрсанкциях, которые предусматривают, что законопроект не может распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ. Из текста постановления следует, что законопроект о контрсанкциях будет серьезным образом доработан ко второму чтению.
 
"При подготовке законопроекта ко второму чтению внести в законопроект изменения, имеющие целью исключить из него упоминание определенных отраслей, товаров и услуг, расширить полномочия президента и правительства РФ по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических ли, а также предусмотреть, что меры воздействия (противодействия), установленные законопроектом, не могут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ", - говорится в постановлении.
 
Кроме того, принятыми к проекту постановления поправками Госдума рекомендует правительству РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть вопрос об оказании поддержки из федерального бюджета отраслям экономики, отдельным отечественным предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Апрель 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Май 2018
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   