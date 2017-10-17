«Нефть России», 15.05.18, Москва, 10:23 По информации агентства, американская компания намерена в ближайшее время отказаться от разработок нефтяных месторождений на британском шельфе Северного моря



Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ConocoPhillips, компания намерена в ближайшее время договориться с банком, который организует продажу ее месторождений на британском шельфе в Северном море. Официально об этом пока не объявлено, однако в разговорах с банкирами менеджеры ConocoPhilips уже предложили оценить размеры будущей сделки, сообщил собеседник агентства.



По данным Reuters, общая сумма активов, принадлежащих ConocoPhillips в Северном море, оценивается примерно в $2 млрд. Речь идет в том числе о доле в месторождении Клэр у британского побережья, которое в BP ранее называли потенциально крупнейшим на шельфе. При этом источники допускают, что американская компания может сохранить какое-то участие в проекте.



ConocoPhillips работала в Северном море в последние 50 лет, но уже с 2014 года пыталась найти покупателя для своих активов. Причиной стало сокращение добычи, что отрицательно сказывалось на доходах компании.



Помимо британского шельфа ConocoPhillips также работает на североморских месторождениях, которые находятся в территориальных водах Норвегии. О планах компании относительно этих проектов Reuters не сообщает.



Автор: Артем Филипенок.

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