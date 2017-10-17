Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 15 мая 2018 года, вторник , 10:46:23 мск
Нефть, Brent: $78.43 +1,31
Валюта:    61.77 +0,03    73.94 +0,43
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1274.92 Мб информации:

  • 538744 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Иностранные компании

Reuters узнал о планах ConocoPhillips уйти из проектов в Северном море

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 10:23    По информации агентства, американская компания намерена в ближайшее время отказаться от разработок нефтяных месторождений на британском шельфе Северного моря
 
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ConocoPhillips, компания намерена в ближайшее время договориться с банком, который организует продажу ее месторождений на британском шельфе в Северном море. Официально об этом пока не объявлено, однако в разговорах с банкирами менеджеры ConocoPhilips уже предложили оценить размеры будущей сделки, сообщил собеседник агентства.
 
По данным Reuters, общая сумма активов, принадлежащих ConocoPhillips в Северном море, оценивается примерно в $2 млрд. Речь идет в том числе о доле в месторождении Клэр у британского побережья, которое в BP ранее называли потенциально крупнейшим на шельфе. При этом источники допускают, что американская компания может сохранить какое-то участие в проекте.
 
ConocoPhillips работала в Северном море в последние 50 лет, но уже с 2014 года пыталась найти покупателя для своих активов. Причиной стало сокращение добычи, что отрицательно сказывалось на доходах компании.
 
Помимо британского шельфа ConocoPhillips также работает на североморских месторождениях, которые находятся в территориальных водах Норвегии. О планах компании относительно этих проектов Reuters не сообщает.
 
Автор: Артем Филипенок.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556338/

Еще одно испытание для рубля
Просмотров: 57
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Reuters узнал о планах ConocoPhillips уйти из проектов в Северном море

«Нефть России», 15.05.18, Москва, 10:23   По информации агентства, американская компания намерена в ближайшее время отказаться от разработок нефтяных месторождений на британском шельфе Северного моря
 
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ConocoPhillips, компания намерена в ближайшее время договориться с банком, который организует продажу ее месторождений на британском шельфе в Северном море. Официально об этом пока не объявлено, однако в разговорах с банкирами менеджеры ConocoPhilips уже предложили оценить размеры будущей сделки, сообщил собеседник агентства.
 
По данным Reuters, общая сумма активов, принадлежащих ConocoPhillips в Северном море, оценивается примерно в $2 млрд. Речь идет в том числе о доле в месторождении Клэр у британского побережья, которое в BP ранее называли потенциально крупнейшим на шельфе. При этом источники допускают, что американская компания может сохранить какое-то участие в проекте.
 
ConocoPhillips работала в Северном море в последние 50 лет, но уже с 2014 года пыталась найти покупателя для своих активов. Причиной стало сокращение добычи, что отрицательно сказывалось на доходах компании.
 
Помимо британского шельфа ConocoPhillips также работает на североморских месторождениях, которые находятся в территориальных водах Норвегии. О планах компании относительно этих проектов Reuters не сообщает.
 
Автор: Артем Филипенок.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Март 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Апрель 2018
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Май 2018
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   