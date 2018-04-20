«Нефть России», 15.05.18, Москва, 09:42 В 2018 году федеральный бюджет России будет исполнен без дефицита — впервые за последние семь лет. По оценкам Минфина, доходы превысят расходы более чем на полтриллиона рублей. Откуда взялся профицит и куда пойдут "лишние" деньги — в материале РИА Новости.



Еще в октябре глава Минфина Антон Силуанов говорил о ликвидации бюджетного дефицита к 2019 году. Теперь прогнозы пересмотрены в лучшую сторону: уже в 2018-м доходы бюджета могут превысить расходы на 440,6 миллиарда рублей.



На этот год в ведомстве планировали бюджетный дефицит в 1,3 процента ВВП, или 1,27 триллиона рублей. Сейчас доходы бюджета ожидают на уровне 17,032 триллиона рублей, а расходы — 16,591 триллиона рублей.



Помогла дорожающая нефть. Стоимость черного золота почти вдвое превысила заложенные в бюджете консервативные 40 долларов за баррель.



Таким образом, доходы российского бюджета от экспорта углеводородов вырастут до 2,75 триллиона рублей — это в пять раз больше, чем заложено в бюджете (527,6 миллиарда рублей).



Сто долларов за баррель



Подарок в виде скачка нефтяных цен России, как ни странно, преподнесли США. Баррель начал обновлять максимумы после решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Жесткость формулировок Трампа, по сути означающих выход на новые санкции, подтолкнула баррель к очередным высотам.



Доля Ирана на мировом нефтяном рынке — около четырех процентов. Экономические ограничения в отношении Тегерана способны сократить предложение и вызвать дефицит сырья на торговых площадках, что незамедлительно отразится на ценовой конъюнктуре. Речь идет об уходе с рынка иранской нефти в объеме порядка двух миллионов баррелей в день.



Такая перспектива привела к тому, что мировые банки стали наперебой улучшать прогнозы по ценам на черное золото. В Bank of Ameriса, одной из самых авторитетных кредитных организаций, считают, что уже к 2019 году нефть подорожает до 100 долларов за баррель.



Непредсказуемость



Большинство аналитиков более сдержанны, но общий прогноз сводится к тому, что нефтяные котировки сохранятся на высоком уровне — в коридоре 70-80 долларов за баррель.



Ложкой дегтя может обернуться дополнительная опция, озвученная американским президентом, которую, впрочем, не считают основной.



"Угрозами и запугиванием Иран призывают пойти на дополнительные уступки, в том числе и по доступу на ядерные объекты. И хотя Трамп сказал это скороговоркой, если это реализуется, иранский фактор может рассосаться", — отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент".



Эксперт указывает и на то, что, если на волне эйфории от нефтяных котировок страны ОПЕК+ скорректируют соглашение, во второй половине года нефтяные цены резко пойдут вниз.



Консервативный подход



Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что поступают от цены нефти выше установленной бюджетом планки) направляются на наращивание национальных резервов. Таково бюджетное правило: как можно больше излишков тратить на покупку валюты.



"Во многом это справедливо, так как доходы — плановый показатель, а расходы носят характер обязательств. Финансовый блок осторожничает и не позволяет увеличивать расходы", — отмечает Денис Давыдов, главный аналитик Nordea Bank.



В условиях непредсказуемости подход к госфинансам не меняется: придерживаться бюджетной консолидации. Если в расходной части и будут корректировки, то вряд ли серьезные, а вопрос о дополнительном финансировании возникнет не раньше 2019 года.



Подтолкнут к расходам



И все же, несмотря на консервативность Минфина, правильную с точки зрения финансов, к расходам, в частности в социальной сфере, неизбежно подтолкнут майские указы президента. Если нефтяные котировки не снизятся, расходную часть бюджета по самым социально значимым направлениям вполне могут увеличить.



Пока же регулятор с этим не спешит. "Очевидный путь — наращивание резервов, по этому пути идут многие европейские страны. Так мы создаем себе подушку безопасности и снижаем зависимость от нефти", — резюмирует Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.



Наталья Дембинская.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556335/ Источник: РИА «Новости» ← Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников Еще одно испытание для рубля → Новости net.finam.ru