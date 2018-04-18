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Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников
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«Нефть России», 15.05.18, Москва, 08:20 Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские санкции стран.
Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, к которым впоследствии присоединилась большая часть депутатов, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.
Законопроект дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
В ходе обсуждения документа перед первым чтением профильный комитет по экономической политике и комитеты-соисполнители отмечали необходимость его доработки ко второму чтению. Основные направления доработки были определены в минувшую пятницу на заседании совета по законотворчеству при председателе Госдумы Вячеславе Володине. Представители ведущих бизнес-объединений и научных кругов принимали активное участие в обсуждении законопроекта, а их предложения будут учтены в ходе его дальнейшей доработки.
Госдума планирует исключить из текста законопроекта ко второму чтению упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц. При этом устанавливаемые документом меры воздействия (противодействия) не должны будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.
Перечень мер планируется сократить с 16 до 6, однако станет возможным введение иных мер по решению президента РФ помимо тех, что войдут в окончательный текст законопроекта. Запреты и ограничения станут возможны в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц. А правительству будет рекомендовано при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы рассмотреть вопрос об оказании поддержки из бюджета отраслям экономики, а также отдельным российским предприятиям и моногородам в связи с введением санкций иностранных государств.