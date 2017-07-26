«Нефть России», 15.05.18, Москва, 00:32 Пока неясно, получила ли китайская нефтегазовая компания China National Petroleum Corp. (CNPC) одобрение официального Пекина занять место Total в Иране, но этот шаг может ухудшить и без того напряженные отношения между США и Китаем.



“Вероятность выхода Total довольно высокая, и если это случится, то CNPC готова ее заместить”, - цитирует Reuters высокопоставленного чиновника из государственного нефтяного сектора Поднебесной.



По словам другого топ-менеджера, знакомого с вопросом, планирование ведется уже какое-то время, так как в “CNPC прогнозировали введение американских санкций”.



Еще в декабре прошлого года СМИ сообщали, что CNPC начала переговоры с Ираном о замещении Total на газовом месторождении South Pars. В соответствии с предполагаемыми условиями соглашения о разработке 11-й фазы South Pars, CNPC может получить находящиеся у Total 50,1% акций и стать оператором проекта. CNPC уже имеет 30%, в то время как у “дочки” иранской национальной нефтяной компании Petropars оставшиеся 19,9%.



Китайский нефтяной гигант, который уже разрабатывает два других углеводородных месторождения в Иране, к сегодняшнему дню потратил около $20 млн на планирование разработки South Pars.



Вопрос в том, что Total в итоге собирается делать: источник, “близкий к Total”, заявил Reuters, что французская компания внимательно анализирует влияние новых санкций и может ли она получить исключение, которое бы позволило ей сохранить свою долю. Но это маловероятно, особенно после угрозы советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.



На прошлой неделе он заявил, что компании ЕС столкнутся с санкциями США, если продолжат работать с иранским правительством.



Если Total решит уйти, то Китай готов занять ее место. Как сообщает PressTV, CNPC планирует использовать свое банковское подразделение Bank of Kunlun для финансирования South Pars. Этот банк проводил оплату нефтяного импорта на десятки миллиардов долларов во время санкций ООН против Ирана с 2012 по 2015 гг. и хорошо знает, как обойти американские санкции.



Министерство финансов США, как и следовало ожидать, наложило санкции против Bank of Kunlun в 2012 г. за ведение бизнеса с Ираном. Но поскольку большинство расчетов банк проводил в евро и юанях, американские ограничения несильно повлияли на работу финансовой организации.



Если CNPC пойдет на этот шаг, то ей, вероятно, придется самостоятельно производить ключевое оборудование, в первую очередь мощные компрессоры, необходимые для разработки газовых месторождений такого масштаба. Поскольку американской GE и немецкой Siemen, ведущим производителям нефтегазового оборудования в мире, могут запретить поставлять технику в Иран, другие китайские компании готовы предложить свои услуги Исламской Республике.



Между тем, деловые связи между Китаем и Ираном стремительно расширяются. В прошлый четверг китайцы открыли грузовое железнодорожное сообщение из северного региона Поднебесной в Тегеран, что должно увеличить товарооборот между двумя странами.



Товарные поезда будут перевозить грузы из Баяннура (автономный район Внутренняя Монголия) в Тегеран. Первый китайский поезд доставит в Иран 1150 тонн семян подсолнечника. Состав проедет около 8 тыс. км через Казахстан и Туркмению и прибудет в иранскую столицу через две недели.



Новый маршрут сократит время транспортировки грузов как минимум на 20 дней по сравнению с морским маршрутом, утверждает агентство "Синьхуа".



Новый железнодорожный маршрут, по мнению наблюдателей, показывает стремление Пекина, несмотря на американские санкции, сохранить торговлю со своим крупным торговым партнером.



“В то время как Соединенные Штаты призывают иностранные компании сворачивать бизнес в Иране, Китай, похоже, делает прямо противоположное”, - констатирует газета Washington Post, называя поведение китайских властей вызовом администрации Трампа.



В феврале 2017 г. Китай также открыл железнодорожное грузовое сообщение протяженностью10 тыс. км между восточным побережьем Поднебесной и Ираном.



Иранские официальные лица не скрывают, что конечная цель - продлить железнодорожное сообщение до Европы, став, таким образом, ключевым участком континентального маршрута. Китай уже заявил о готовности возродить древний Шелковый путь, трансазиатскую торговую дорогу между Азией и Европой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556329/ Источник: Вести ← "Газпром" обсуждает вторую нитку "Турецкого потока" Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников → Новости net.finam.ru