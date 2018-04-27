|
Новости oilru.com
Газопроводы
"Газпром" обсуждает вторую нитку "Турецкого потока"
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-8
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 15.05.18, Москва, 00:11 "Газпром" ведет с Турцией переговоры о маршруте второй - транзитной - нитки газопровода "Турецкий поток", заявил зампред правления компании Виталий Маркелов.
"Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части, у нас вторая нитка построена. Что касается турецкой части, то закончена работа по первой нитке. Разрешения все есть. Мы можем приступить и ко второй нитке, я говорю про море. Что касается прохождения магистрального трубопровода по турецкой территории, то ведутся переговоры с турецкой стороной по реализации данного проекта. Пока мы находимся в рабочем переговорном процессе", - отметил Маркелов.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее введут в строй в 2018 г. Вторая нитка поможет наладить газоснабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы, эту ветку намерены сдать в 2019 г.
"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию или через Грецию и Италию.