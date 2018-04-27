«Нефть России», 15.05.18, Москва, 00:11 "Газпром" ведет с Турцией переговоры о маршруте второй - транзитной - нитки газопровода "Турецкий поток", заявил зампред правления компании Виталий Маркелов.



"Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части, у нас вторая нитка построена. Что касается турецкой части, то закончена работа по первой нитке. Разрешения все есть. Мы можем приступить и ко второй нитке, я говорю про море. Что касается прохождения магистрального трубопровода по турецкой территории, то ведутся переговоры с турецкой стороной по реализации данного проекта. Пока мы находимся в рабочем переговорном процессе", - отметил Маркелов.



Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее введут в строй в 2018 г. Вторая нитка поможет наладить газоснабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы, эту ветку намерены сдать в 2019 г.



"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию или через Грецию и Италию.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556328/ Источник: Вести ← Нефтяные запасы приблизились к среднему 5-летнему уровню Китай поглощает нефтяной сектор Ирана благодаря США → Новости net.finam.ru