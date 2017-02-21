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Нефтяные запасы приблизились к среднему 5-летнему уровню
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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 14:23 Уровень нефтяных запасов в странах ОЭСР на конец марта снизился до 2,829 млрд баррелей, что на 9 млн баррелей превышает средний 5-летний уровень, пишет ОПЕК в ежемесячном обзоре.
Эта величина в настоящее время является показателем эффективности сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.
Однако на фоне обсуждения необходимости внедрения нового показателя эффективности сделки ОПЕК отмечает, что уровень запасов нефти в ОЭСР все еще на 258 млн баррелей выше уровня января 2014 года.
Организация отмечает, что при этом запасы нефти в ОЭСР на конец марта превышают средний 5-летний уровень на 12 млн баррелей при дефиците нефтепродуктов в 3 млн баррелей.