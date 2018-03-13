«Нефть России», 14.05.18, Москва, 14:11 Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин дал согласие на предложение "единороссов" занять пост руководителя Счетной палаты.



"Да, согласился", - отметил источник "Интерфакса". "Единая Россия" предложила Кудрину возглавить Счетную палату и пригласила его на заседание президиума партии в понедельник. Пост руководителя Счетной палаты освободится в ближайшие дни в связи с предстоящим назначением Татьяны Голиковой вице-премьером, ее кандидатуру предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.



Предложение относительно нового кадрового назначения Кудрина согласовано с Медведевым, отметил глава "единороссов" в Госдуме Сергей Неверов. Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Кудрин станет хорошим руководителем Счетной палаты, "карманный председатель" никому не нужен.



По закону Госдума представляет президенту не менее трех кандидатов на руководство Счетной палатой. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения думой.



Переговоры о кандидатах на должность главы Счетной палаты начались в Госдуме 10 мая. Володин назвал Счетную палату важной экспертной структурой, руководителем которой должен стать человек с "большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления".



Сам Кудрин в конце апреля заявил, что руководимый им ЦСР - "это интеллектуальный штаб для подготовки предложений президенту и правительству, так что с этой позиции обычно уходят на высокие должности".



В бытность министром финансов Кудрин прославился тем, что построил замечательную систему "петля Кудрина", при которой в России был устроен искусственный денежный голод, считает экономист Михаил Делягин.



"Российские налогоплательщики платили налоги. Государство, господин Кудрин, министр финансов, вместо того, чтобы деньги российских налогоплательщиков направлять на развитие России, он направлял эти деньги на развитие Запада. Вкладывал их в финансовые системы США и Евросоюза. В стране искусственный денежный голод.



Лучшие российские налогоплательщики были вынуждены брать в кредит на Западе те самые деньги, которые они заплатили господину Кудрину в качестве налогов. Сейчас Запад перестал эти деньги давать в качестве кредитов. А наследники господина Кудрина, тот самый Силуанов, который то ли мычит, то ли телится, когда его назначили министром финансов, он соревновался с молодым Жириновским по яркости своих высказываний, продолжает политику Кудрина и не пускает эти деньги на развитие страны", - отметил Делягин.



Кудрин апеллирует к термину "структурные реформы", он создает ощущение какой-то деятельности, полагает Делягин. "Уничтожить всех пенсионеров - это тоже структурная реформа экономики! Лишить людей получать грамотное образование, из-за чего у нас исчезнут технологические производства - тоже структурная реформа! Но все надеются на лучшее, думают: ах, если у нас структурная реформа, значит, у нас будут развиваться высокотехнологичные отрасли, значит это правильные слова, хорошие. А потом Кудрин скажет: ну вы знаете, у нас случилась структурная реформа, к сожалению, что-то пошло не так, поэтому структура изменилась не в ту сторону", - заключил Делягин.



В свою очередь советник президента России Сергей Глазьев назвал Кудрина "рупором МВФ" в своем микроблоге в Twitter. Кудрин - "исполнитель вашингтонского консенсуса", заявил Глазьев.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556323/ Источник: Вести ← "Коммерсантъ" узнал о предстоящем переназначении Новака на пост главы Минэнерго Нефтяные запасы приблизились к среднему 5-летнему уровню → Новости net.finam.ru