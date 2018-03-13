«Нефть России», 14.05.18, Москва, 13:32 Министр энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Белом доме.



Издание подчеркивает, что переназначение министра объясняется его успешной работой по сделке ОПЕК+, в результате которой удалось добиться стабилизации цен на нефть, плодотворными переговорами с Киевом о поставках электроэнергии в Крым, а также его успехами по работе с Евросоюзом на тему оплаты российского газа, поставляемого на Украину.



Как подчеркивает издание подчеркивает, многие ожидали, что в новом кабинете Новак займет пост вице-премьера, курирующего энергетическую отрасль, однако этого не случилось. Источники объясняют это тем, что для главы кабмина Дмитрия Медведева Новак ценнее на министерской позиции, учитывая масштабные энергетические проекты в Тамани и Крыму.



Александр Новак возглавляет Министерство энергетики с 2012 года.



7 мая кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев озвучил предлагаемый им состав будущего правительства. В частности, по его мнению, Дмитрий Козак мог бы остаться в новом правительстве и заняться вопросами промышленности и энергетики.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556322/