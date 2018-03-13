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"Коммерсантъ" узнал о предстоящем переназначении Новака на пост главы Минэнерго
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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 13:32 Министр энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Белом доме.
Издание подчеркивает, что переназначение министра объясняется его успешной работой по сделке ОПЕК+, в результате которой удалось добиться стабилизации цен на нефть, плодотворными переговорами с Киевом о поставках электроэнергии в Крым, а также его успехами по работе с Евросоюзом на тему оплаты российского газа, поставляемого на Украину.
Как подчеркивает издание подчеркивает, многие ожидали, что в новом кабинете Новак займет пост вице-премьера, курирующего энергетическую отрасль, однако этого не случилось. Источники объясняют это тем, что для главы кабмина Дмитрия Медведева Новак ценнее на министерской позиции, учитывая масштабные энергетические проекты в Тамани и Крыму.
Александр Новак возглавляет Министерство энергетики с 2012 года.
7 мая кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев озвучил предлагаемый им состав будущего правительства. В частности, по его мнению, Дмитрий Козак мог бы остаться в новом правительстве и заняться вопросами промышленности и энергетики.