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"Коммерсантъ" узнал о предстоящем переназначении Новака на пост главы Минэнерго

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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 13:32    Министр энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Белом доме.
 
Издание подчеркивает, что переназначение министра объясняется его успешной работой по сделке ОПЕК+, в результате которой удалось добиться стабилизации цен на нефть, плодотворными переговорами с Киевом о поставках электроэнергии в Крым, а также его успехами по работе с Евросоюзом на тему оплаты российского газа, поставляемого на Украину.
 
Как подчеркивает издание подчеркивает, многие ожидали, что в новом кабинете Новак займет пост вице-премьера, курирующего энергетическую отрасль, однако этого не случилось. Источники объясняют это тем, что для главы кабмина Дмитрия Медведева Новак ценнее на министерской позиции, учитывая масштабные энергетические проекты в Тамани и Крыму.
 
Александр Новак возглавляет Министерство энергетики с 2012 года.
 
7 мая кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев озвучил предлагаемый им состав будущего правительства. В частности, по его мнению, Дмитрий Козак мог бы остаться в новом правительстве и заняться вопросами промышленности и энергетики.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556322/

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"Коммерсантъ" узнал о предстоящем переназначении Новака на пост главы Минэнерго

«Нефть России», 14.05.18, Москва, 13:32   Министр энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Белом доме.
 
Издание подчеркивает, что переназначение министра объясняется его успешной работой по сделке ОПЕК+, в результате которой удалось добиться стабилизации цен на нефть, плодотворными переговорами с Киевом о поставках электроэнергии в Крым, а также его успехами по работе с Евросоюзом на тему оплаты российского газа, поставляемого на Украину.
 
Как подчеркивает издание подчеркивает, многие ожидали, что в новом кабинете Новак займет пост вице-премьера, курирующего энергетическую отрасль, однако этого не случилось. Источники объясняют это тем, что для главы кабмина Дмитрия Медведева Новак ценнее на министерской позиции, учитывая масштабные энергетические проекты в Тамани и Крыму.
 
Александр Новак возглавляет Министерство энергетики с 2012 года.
 
7 мая кандидат в премьер-министры РФ Дмитрий Медведев озвучил предлагаемый им состав будущего правительства. В частности, по его мнению, Дмитрий Козак мог бы остаться в новом правительстве и заняться вопросами промышленности и энергетики.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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