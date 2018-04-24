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Силуанов отказался назвать сумму, выделенную компаниям Вексельберга
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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 10:37 Российские власти оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга, сообщил журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов, отказавшись рассказать подробности.
"Вексельбергу поддержка уже была оказана… По сумме мне не хотелось бы говорить… Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", — сказал Силуанов.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.