«Нефть России», 14.05.18, Москва, 10:09 Правительство РФ подготовит новые предложения по налоговой системе для утверждения в весеннюю сессию, заявил и.о. министра финансов Антон Силуанов.



"Я думаю сейчас правительство сформируется и правительство уже подготовит новые предложения. Будем с этим предложениями выступать в Госдуме и обсуждать, в том числе и по налогам", - пояснил Силуанов.



"У нас есть ограничения по сроку принятия решений. Поскольку Госдума будет работать до середины, второй половины июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию", - подчеркнул он.



Выполнение нового майского указа по стратегии развития страны до 2024 г. оценивается в 25 трлн и потребует не менее 8 трлн руб. дополнительных доходов, заявил 8 мая президент Владимир Путин, выступая в Госдуме.



Один из источников допдоходов – перенастройка налоговой системы. Налоговые изменения дадут еще 1,2 трлн руб.



"В наших расчетах нет мы не планируем увеличения НДФЛ", - отметил сегодня Силуанов.



Он также сообщил, что не рассматривается возможность выкупа части акций компаний En+ и "РусАла", но поддержали компании Виктора Вексельберга, попавших под санкции.



"Вексельбергу поддержка уже была оказана, - сообщил Силуанов. - По сумме мне не хотелось бы говорить".



Остальных также поддержат, пообещал он: "У нас прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной поддержки, в первую очередь компаний, попавших под санкции - "РусАла", "ГАЗа". Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счёт банка, который создан государством - "Промсвязьбанка".



"Мы 6 лет назад сказали, что постараемся налоговую систему не менять. В целом есть, конечно, претензии по неналоговой нагрузке, с этим мы будем и дальше системно бороться, но в целом налоговую нагрузку мы не меняли. Мы сейчас новые предложения выстроим, зафиксируем и будем придерживаться принятых правил. В рамках того, что выстроим, также надеемся получить дополнительные ресурсы. Но в рамках того, что мы выстроим, и того, что будем делать, тоже надеемся получить дополнительные ресурсы. Есть и так называемые общие системные меры - сейчас не буду их просто перечислять, они вроде бы как бы мелкие, - но от каждой из них мы надеемся получить по 300, по 400 миллиардов, в целом - 1 триллион 200 миллиардов".

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