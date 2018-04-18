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Санкции

Проекты Eni и "Роснефти" под угрозой из-за санкций

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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 10:00    Санкции США поставили под угрозу возможности итальянской Eni финансировать совместные проекты с "Роснефтью". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний.
 
Работы по разведке участков в Черном и Баренцевом морях могут быть прекращены из-за риска вторичных санкций, которые США пообещали ввести в отношении неамериканских компаний, сотрудничающих с Россией.
 
"Санкции США против России, введенные в сентябре 2017 г., которые предполагают наложение вторичных санкций на неамериканские компании, совершающие значительные инвестиции в российские глубоководные, арктические и сланцевые нефтяные проекты, могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании", - сообщается в отчетности Shatskmorneftegaz.
 
Eni и "Роснефть" создали совместные проекты для разведки и разработки Центрально-Баренцевского (Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской площади в Черном море (Shatskmorneftegaz).
 
Итальянская компания получила в проектах 33,33% и взяла на себя обязательство полностью финансировать геологоразведку до открытия коммерческих запасов углеводородов. До сих пор была пробурена одна скважина на Черном море, однако нефти там не обнаружилось. Общие инвестиции в СП с 2013 го. составили $269 млн.
 
В отчетности СП отмечается, что компании надеются преодолеть трудности. План работ и бюджет на 2018 г. утверждены. В "Роснефти" и Eni изданию заявили, что о ликвидации СП речи не идет.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", весной Exxon Mobil Corp. заявила, что выходит из совместных предприятий с "Роснефтью" из-за международных санкций в отношении энергетического сектора России.
 
Решение Exxon покинуть свой крупнейший регион разведки было принято в конце прошлого года, поскольку США расширили санкции в отношении России, говорится в годовом отчете компании.
 
"Роснефть" заявила, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, и поддержит ее возвращение, когда появится такая возможность.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556317/

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Проекты Eni и "Роснефти" под угрозой из-за санкций

«Нефть России», 14.05.18, Москва, 10:00   Санкции США поставили под угрозу возможности итальянской Eni финансировать совместные проекты с "Роснефтью". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний.
 
Работы по разведке участков в Черном и Баренцевом морях могут быть прекращены из-за риска вторичных санкций, которые США пообещали ввести в отношении неамериканских компаний, сотрудничающих с Россией.
 
"Санкции США против России, введенные в сентябре 2017 г., которые предполагают наложение вторичных санкций на неамериканские компании, совершающие значительные инвестиции в российские глубоководные, арктические и сланцевые нефтяные проекты, могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании", - сообщается в отчетности Shatskmorneftegaz.
 
Eni и "Роснефть" создали совместные проекты для разведки и разработки Центрально-Баренцевского (Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской площади в Черном море (Shatskmorneftegaz).
 
Итальянская компания получила в проектах 33,33% и взяла на себя обязательство полностью финансировать геологоразведку до открытия коммерческих запасов углеводородов. До сих пор была пробурена одна скважина на Черном море, однако нефти там не обнаружилось. Общие инвестиции в СП с 2013 го. составили $269 млн.
 
В отчетности СП отмечается, что компании надеются преодолеть трудности. План работ и бюджет на 2018 г. утверждены. В "Роснефти" и Eni изданию заявили, что о ликвидации СП речи не идет.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", весной Exxon Mobil Corp. заявила, что выходит из совместных предприятий с "Роснефтью" из-за международных санкций в отношении энергетического сектора России.
 
Решение Exxon покинуть свой крупнейший регион разведки было принято в конце прошлого года, поскольку США расширили санкции в отношении России, говорится в годовом отчете компании.
 
"Роснефть" заявила, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, и поддержит ее возвращение, когда появится такая возможность.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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