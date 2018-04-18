«Нефть России», 14.05.18, Москва, 10:00 Санкции США поставили под угрозу возможности итальянской Eni финансировать совместные проекты с "Роснефтью". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на отчетность совместных предприятий компаний.



Работы по разведке участков в Черном и Баренцевом морях могут быть прекращены из-за риска вторичных санкций, которые США пообещали ввести в отношении неамериканских компаний, сотрудничающих с Россией.



"Санкции США против России, введенные в сентябре 2017 г., которые предполагают наложение вторичных санкций на неамериканские компании, совершающие значительные инвестиции в российские глубоководные, арктические и сланцевые нефтяные проекты, могут воспрепятствовать Eni предоставлять достаточное финансирование для будущих операций, в том числе бурения второй разведочной скважины, что в результате может привести к остановке работы компании", - сообщается в отчетности Shatskmorneftegaz.



Eni и "Роснефть" создали совместные проекты для разведки и разработки Центрально-Баренцевского (Barentsmorneftegaz) и Федынского (Fedynskmorneftegaz) участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской площади в Черном море (Shatskmorneftegaz).



Итальянская компания получила в проектах 33,33% и взяла на себя обязательство полностью финансировать геологоразведку до открытия коммерческих запасов углеводородов. До сих пор была пробурена одна скважина на Черном море, однако нефти там не обнаружилось. Общие инвестиции в СП с 2013 го. составили $269 млн.



В отчетности СП отмечается, что компании надеются преодолеть трудности. План работ и бюджет на 2018 г. утверждены. В "Роснефти" и Eni изданию заявили, что о ликвидации СП речи не идет.



Как сообщали "Вести.Экономика", весной Exxon Mobil Corp. заявила, что выходит из совместных предприятий с "Роснефтью" из-за международных санкций в отношении энергетического сектора России.



Решение Exxon покинуть свой крупнейший регион разведки было принято в конце прошлого года, поскольку США расширили санкции в отношении России, говорится в годовом отчете компании.



"Роснефть" заявила, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, и поддержит ее возвращение, когда появится такая возможность.

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