«Нефть России», 14.05.18, Москва, 09:52 Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе, сообщает немецкий телеканал NDR.



В начале марта Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии.



В NABU опасаются, что суд может вынести решение по делу уже после начала строительных работ, запланированного на 15 мая. Как утверждают в организации, строительство нанесет региону "значительный экологический ущерб".



Горное ведомство Штральзунда дало зеленый свет "Северному потоку — 2" в январе. В начале апреля о согласии заявила Финляндия. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Швеции, России и Дании) в первом полугодии.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556316/ Источник: РИА «Новости» ← МИД Украины предрек Германии привилегии из-за "Северного потока — 2" Проекты Eni и "Роснефти" под угрозой из-за санкций → Новости net.finam.ru