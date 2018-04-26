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МИД Украины предрек Германии привилегии из-за "Северного потока — 2"
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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 09:41 Реализация проекта "Северный поток — 2" позволит ФРГ стать газовым монополистом в Европе, заявила замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
По утверждению дипломата, немецкий канцлер Ангела Меркель занимает "не столь категоричную" позицию по "Северному потоку — 2". "Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого "потока", а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии", — сказала Зеркаль в эфире украинского Пятого канала, выразив мнение, что благодаря этому Берлин будет "диктовать политику" на газовом рынке в Старом Свете.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с коллегами из стран Балтии заявил, что Берлин считает проект "Северный поток — 2" коммерческим, но будет иметь в виду, что необходимо провести более "тщательные" дискуссии по этому вопросу.
Проект "Северный поток — 2" подразумевает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до ФРГ рядом с действующим "Северным потоком".
Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия.
Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.
Против газопровода выступают несколько государств, в том числе Украина.