«Нефть России», 13.05.18, Москва, 19:48 Издание The Sunday Times включило Алишера Усманов в первую десятку рейтинга самых богатых людей Великобритании. Он оказался на восьмой строчке с состоянием 10,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $14,2 млрд).



Основатель и основной акционер USM Holdings по сравнению с прошлым годом несколько сдал позиции. В 2017-м Усманов находился на пятой строчке. Согласно оценке издания, его состояние сократилось на 1,2 млрд фунтов (около $1,6 млрд).



В список самых богатых жителей Великобритании также попал владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абромович. Как и годом ранее, он занял 13-ю строчку с 9,3 млрд фунтов стерлингов ($12,5 млрд).



Возглавил рейтинг этого года глава нефтехимической компании Ineos Джим Ратклифф, состояние которого оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов ($28,4 млрд). На втором месте - бизнесмены индийского происхождения Шри и Гопи Хиндуя, контролирующие финансово-промышленную группу Hinduja Group (чуть менее $28 млрд). Замыкает первую тройку выходец из СССР, лава компании Warner Music Лен Блаватник ($20,5 млрд).



В рейтинге самых богатых бизнесменов России, который был опубликован в середине апреля журналом Forbes, Алишер Умсанов замыкает первую десятку. Журнал оценил его состояние в $12,5 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556310/ Источник: Interfax ← Посол США в ФРГ раскритиковал «Северный поток — 2» Новости net.finam.ru