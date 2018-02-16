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Алишер Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
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«Нефть России», 13.05.18, Москва, 19:48 Издание The Sunday Times включило Алишера Усманов в первую десятку рейтинга самых богатых людей Великобритании. Он оказался на восьмой строчке с состоянием 10,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $14,2 млрд).
Основатель и основной акционер USM Holdings по сравнению с прошлым годом несколько сдал позиции. В 2017-м Усманов находился на пятой строчке. Согласно оценке издания, его состояние сократилось на 1,2 млрд фунтов (около $1,6 млрд).
В список самых богатых жителей Великобритании также попал владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абромович. Как и годом ранее, он занял 13-ю строчку с 9,3 млрд фунтов стерлингов ($12,5 млрд).
Возглавил рейтинг этого года глава нефтехимической компании Ineos Джим Ратклифф, состояние которого оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов ($28,4 млрд). На втором месте - бизнесмены индийского происхождения Шри и Гопи Хиндуя, контролирующие финансово-промышленную группу Hinduja Group (чуть менее $28 млрд). Замыкает первую тройку выходец из СССР, лава компании Warner Music Лен Блаватник ($20,5 млрд).
В рейтинге самых богатых бизнесменов России, который был опубликован в середине апреля журналом Forbes, Алишер Умсанов замыкает первую десятку. Журнал оценил его состояние в $12,5 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году.