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Алишер Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

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«Нефть России», 13.05.18, Москва, 19:48     Издание The Sunday Times включило Алишера Усманов в первую десятку рейтинга самых богатых людей Великобритании. Он оказался на восьмой строчке с состоянием 10,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $14,2 млрд).
 
Основатель и основной акционер USM Holdings по сравнению с прошлым годом несколько сдал позиции. В 2017-м Усманов находился на пятой строчке. Согласно оценке издания, его состояние сократилось на 1,2 млрд фунтов (около $1,6 млрд).
 
В список самых богатых жителей Великобритании также попал владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абромович. Как и годом ранее, он занял 13-ю строчку с 9,3 млрд фунтов стерлингов ($12,5 млрд).
 
Возглавил рейтинг этого года глава нефтехимической компании Ineos Джим Ратклифф, состояние которого оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов ($28,4 млрд). На втором месте - бизнесмены индийского происхождения Шри и Гопи Хиндуя, контролирующие финансово-промышленную группу Hinduja Group (чуть менее $28 млрд). Замыкает первую тройку выходец из СССР, лава компании Warner Music Лен Блаватник ($20,5 млрд).
 
В рейтинге самых богатых бизнесменов России, который был опубликован в середине апреля журналом Forbes, Алишер Умсанов замыкает первую десятку. Журнал оценил его состояние в $12,5 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556310/

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Алишер Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

«Нефть России», 13.05.18, Москва, 19:48    Издание The Sunday Times включило Алишера Усманов в первую десятку рейтинга самых богатых людей Великобритании. Он оказался на восьмой строчке с состоянием 10,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $14,2 млрд).
 
Основатель и основной акционер USM Holdings по сравнению с прошлым годом несколько сдал позиции. В 2017-м Усманов находился на пятой строчке. Согласно оценке издания, его состояние сократилось на 1,2 млрд фунтов (около $1,6 млрд).
 
В список самых богатых жителей Великобритании также попал владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абромович. Как и годом ранее, он занял 13-ю строчку с 9,3 млрд фунтов стерлингов ($12,5 млрд).
 
Возглавил рейтинг этого года глава нефтехимической компании Ineos Джим Ратклифф, состояние которого оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов ($28,4 млрд). На втором месте - бизнесмены индийского происхождения Шри и Гопи Хиндуя, контролирующие финансово-промышленную группу Hinduja Group (чуть менее $28 млрд). Замыкает первую тройку выходец из СССР, лава компании Warner Music Лен Блаватник ($20,5 млрд).
 
В рейтинге самых богатых бизнесменов России, который был опубликован в середине апреля журналом Forbes, Алишер Умсанов замыкает первую десятку. Журнал оценил его состояние в $12,5 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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