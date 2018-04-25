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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 00:27 Американский посол на территории Германии Ричард Гренелл выразил обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока — 2». Его слова приводит Funke Mediengruppe.
«Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идет о российском влиянии», — заявил Гренелл.
Он добавил, что в настоящее время США тесно взаимодействуют с европейскими странами, которые тоже обеспокоены проектом. По его словам, нынешний вариант «Северного потока — 2» является «очень проблематичным».
Ранее немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.