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Газопроводы

Посол США в ФРГ раскритиковал «Северный поток — 2»

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«Нефть России», 14.05.18, Москва, 00:27    Американский посол на территории Германии Ричард Гренелл выразил обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока — 2». Его слова приводит Funke Mediengruppe.
 
«Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идет о российском влиянии», — заявил Гренелл.
 
Он добавил, что в настоящее время США тесно взаимодействуют с европейскими странами, которые тоже обеспокоены проектом. По его словам, нынешний вариант «Северного потока — 2» является «очень проблематичным».
 
Ранее немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556306/

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Посол США в ФРГ раскритиковал «Северный поток — 2»

«Нефть России», 14.05.18, Москва, 00:27   Американский посол на территории Германии Ричард Гренелл выразил обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока — 2». Его слова приводит Funke Mediengruppe.
 
«Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идет о российском влиянии», — заявил Гренелл.
 
Он добавил, что в настоящее время США тесно взаимодействуют с европейскими странами, которые тоже обеспокоены проектом. По его словам, нынешний вариант «Северного потока — 2» является «очень проблематичным».
 
Ранее немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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