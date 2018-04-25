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Газопроводы

Экологи обжаловали разрешение Финляндии на постройку "Северного потока – 2"

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«Нефть России», 13.05.18, Москва, 08:17    Представители природоохранной организации ClientEarth обжаловали в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает польский телеканал TVP.
 
Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории. Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока — 2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды.
 
Ранее немецкие экологи из Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.
 
При этом эксперты неоднократно говорили, что "Северный поток — 2" не угрожает окружающей среде. Так, заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что это подтверждает, в частности, реализация проекта "Северный поток", в рамках которого было проведено столько природоохранных мероприятий на Балтике, сколько не было предпринято всеми странами региона вместе взятыми.
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
 
В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия, в апреле — Финляндия.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556304/

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Экологи обжаловали разрешение Финляндии на постройку "Северного потока – 2"

«Нефть России», 13.05.18, Москва, 08:17   Представители природоохранной организации ClientEarth обжаловали в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает польский телеканал TVP.
 
Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории. Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока — 2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды.
 
Ранее немецкие экологи из Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.
 
При этом эксперты неоднократно говорили, что "Северный поток — 2" не угрожает окружающей среде. Так, заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что это подтверждает, в частности, реализация проекта "Северный поток", в рамках которого было проведено столько природоохранных мероприятий на Балтике, сколько не было предпринято всеми странами региона вместе взятыми.
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
 
В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия, в апреле — Финляндия.
 


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