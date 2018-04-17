«Нефть России», 12.05.18, Москва, 16:49 На фоне передышки долларовых “быков“ рубль - при поддержке высоких нефтяных цен - способен сохранить умеренно позитивную динамику. Ее темпы и далее будут ограничиваться валютными покупками Минфина, а также рисками, связанными с санкциями и контрсанкциями.



Нефть и еще раз нефть



Как и прогнозировали эксперты, по завершению майских праздников рубль сумел восстановиться до предпраздничных уровней на фоне нефти, взлетевшей выше $77 за баррель Brent после объявления президента США Дональда Трампа о выходе из иранской ядерной сделки. В пятницу к 16:00 мск на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" он фиксировался на уровне 61,545 при фьючерсах на нефть Brent $77,25 за баррель против аналогичных показателей 62,965 руб./$ и $73,86 за баррель неделей ранее.



И на ближайшей неделе ведущий аналитик ИФ ”Олма“ Антон Старцев ожидает сохранения тенденции к укреплению российской валюты. Однако движения по паре доллар/рубль уже не будут столь сильными, как в рамках реакции на решение США о выходе из иранской ядерной программы с последующим ростом цен на нефть. Причем и воздействие последнего фактора на следующей неделе способно уменьшиться как за счет “охлаждения” спекулятивной активности на нефтяном рынке, так и благодаря операциям Минфина РФ на валютном рынке. На первый план может выйти динамика курса доллара, на которую существенно влияют ожидания инвесторов по денежно-кредитной политике ФРС США. Очевидно, трейдеры будут внимательно следить за потоком статистики из США, в частности данными по розничной торговле (15.05) и промпроизводству (16.05), уточнил Старцев. И определил возможный диапазон по паре доллар/рубль на предстоящую неделю в 61,2-61,8 руб./$.



Доллар США, отметил главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов, накануне прервал наблюдавшееся с середины апреля ралли, после того как апрельские данные по инфляции в США в 2,1% оказались ниже ожидавшихся 2,2% по базовому индексу. Ранее отдельные представители американского регулятора в своих выступлениях отмечали, что ФРС не будет возражать против временного роста инфляции выше 2%. Такая риторика, вкупе со статистикой, может привести к временной стабилизации пары EURUSD в районе текущих отметок. И если ранее в условиях повышенных инфляционных ожиданий фокус смещался в сторону более активных шагов со стороны ФРС, то на текущий момент долларовые “быки”, вероятно, возьмут паузу для получения дополнительных сигналов по дальнейшим действиям Федрезерва. Наряду с высокими нефтяными ценами это обеспечивает умеренно позитивный фон для всего блока emerging markets валют, которые смогут отыграть часть ранее утраченных позиций, предположил Давыдов.



Из локальных факторов поддержки национальной валюты он также упомянул возобновление размещения ОФЗ после майских праздничных каникул и начало налогового периода. Тем не менее сохранение санкционных рисков для российских активов продолжит ограничивать потенциал возвращения повышенного интереса к рублю. В этих обстоятельствах ожидается торговый диапазон по паре USDRUB в 61-62,5, сообщил эксперт.



Если ранее, в отсутствие притока свежих капиталов, оговорил ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Рожанковский, российская экономика представляла собой своего рода “замкнутую экосистему” и при доле экспорта энергоносителей порядка 65% рубль довольно надежно коррелировал с нефтью, то ситуация изменилась после новой волны санкций, также затронувших реальный сектор. Многие опасаются, что импульсивный Дональд Трамп может пойти дальше и наложить санкции в стиле “эмбарго” на уникальные предприятия, вроде того же ГМК “Норильский никель”, в котором 27,8%-я доля принадлежит подсанкционному Олегу Дерипаске. В этой ситуации рубль может пострадать еще больше, чем это произошло после введения санкций против “РусАла”, хотя сам никель, по логике вещей, наоборот, способен взметнуться ввысь, допустил аналитик.



По его определению, дополнительную нагрузку на рубль также обещает приближающийся сезон летних отпусков в связи с повышенным спросом на инвалюты и в первую очередь евро. Этот фактор может привести к дополнительному ослаблению рубля на 0,4-0,6%. “К “бычьим” же факторам пока относится лишь нефть и еще раз нефть, хотя в свете американского отказа от "ядерной сделки" с Ираном среднесрочные перспективы вырисовываются исключительно многообещающие”, - рассказал Рожанковский. Так что в целом в мае месяце он не ожидает чрезмерной волатильности рубля, рассчитывая на диапазон 61-63 руб./.$.



Минфин и еще раз Минфин



Между тем, российский Минфин с 10 мая по 6 июня вновь запланировал увеличить ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке до 16,1 млрд руб., всего направив на проведение этих операций 322,8 млрд против 240,7 млрд руб., выделенных в предыдущем месяце.



Предпринятое соответствующее увеличение Антон Старцев назвал оправданным, поскольку действия Минфина направлены на сглаживание влияния внешних факторов на колебания курса рубля.



И, по оценке Дениса Давыдова, текущий объем ежедневных покупок валюты Минфином по-прежнему не вносит заметных изменений в динамику рынка, составляя менее 4% от общего объема сделок. При том, что готовность финансовых властей оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры представляется весьма позитивной для рынка опцией. Речь идет о возможных “паузах” в покупках в случае всплеска волатильности по аналогии с ситуацией в начале апреля текущего года, пояснил главный аналитик "Нордеа Банка".



Тогда как у Владимира Рожанковского своя версия по данному поводу: “Вероятнее всего, покупки валюты Центробанком направлены на создание резерва для конвертации наших корпоративных евробондов в рублевые облигации, с тем чтобы удалить с рынка нежелательные “потенциально санкционные объекты”. Но, к сожалению, сделать эту программу более гибкой едва ли возможно из-за все большей непредсказуемости санкций”. В подобных условиях компаниям с госучастием следовало бы оперативно убрать эту “красную тряпку” из виду, заметил ведущий аналитик УК "Горизонт".



Применительно к внутриполитическим событиям, ответил он, небольшой “бонус” все же обеспечивается откровенной индифферентностью рубля, которая прослеживалась и на его плоском графике в день инаугурации президента РФ 7 мая. Поэтому не предполагается и каких-либо реакций на формирование нового правительства РФ.

Напомним, сразу после инаугурации президент РФ Владимир Путин вновь выдвинул на пост премьер-министра Дмитрия Медведева, чью кандидатуру 8 мая утвердила Госдума. Как предполагается, на следующей неделе утвержденный премьер также представит структуру и состав нового кабинета.



И если Денис Давыдов тоже не ожидает, что назначения в новый кабмин окажут заметное влияние на динамику российских фондовых активов и рубля, то Антон Старцев не исключает их возможного воздействия на интерес инвесторов к российским ценным бумагам и, как следствие, на рублевый курс. Причем благоприятным считалось бы усиление “рыночного крыла” в правительстве. Но даже в случае значимых для рынка изменений их влияние на приток-отток капитала будет иметь среднесрочный характер и не успеет проявиться в течение одной недели, предупредил ведущий аналитик ИФ ”Олма“.



При этом аналитики, разумеется, продолжают спорить об эффективности и “стоимости“ стратегических мер, которые были заявлены в президентском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", также подписанном 7 мая. На их реализацию, по словам Дмитрия Медведева, потребуется до 8 трлн руб. дополнительных средств. В этой связи некоторые эксперты усомнились в наличии источников подобных вложений, а другие заявили, что и таких сумм не хватит для осуществления поставленных перспективных задач, вроде вхождения российской экономики в пятерку крупнейших в мире.



И здесь необходимо отметить, что количественные ориентиры в упомянутой президентской программе предусмотрены только по следующим пунктам: 4 (а), 6 (а), 8 (а), 12 (е), 13 (а), 14 (а) пп. 3 и 4, а также 15 (а) пп 4 и 7. А других количественных ориентиров по факту нет, констатировал Владимир Рожанковский. И хотя названный бюджет представляется вполне реалистичным, добавил он, далее многое будет зависеть от добросовестности, квалифицированности и эффективности исполнителей.



Санкции и еще раз санкции



Наряду с прочим, новому кабинету также предстоит оперативно решать, как минимизировать последствия нескончаемых антироссийских санкций, новую порцию которых презентовали 9 мая в Вашингтоне.



Впрочем, принятые 9 мая санкции можно отнести к так называемым “фоновым”, которые не окажут влияния на рынок. полагает Денис Давыдов. Тогда как риски распространения экстерриториальных мер, связанных с новыми ограничениями США в отношении Ирана, по его определению, грозят в перспективе большими проблемами для российских компаний, прежде всего в нефтегазовой отрасли.



В целом рынок, в том числе валютный, в достаточной мере приспособился к санкционному давлению, подчеркнули в УК "Горизонт". А что касается обсуждаемых Госдумой контрсанкций, то здесь, в частности, надо будет самым серьезным образом рассмотреть возможность отказа от покупки американских товаров, аналоги которых либо производятся в России, либо могут быть импортированы из других стран.



Как ранее анонсировалось, 15 мая парламент рассмотрит в первом чтении законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Внесенный в апреле председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций проект предусматривал возможность целого ряда ограничений, в том числе на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, и лекарственных препаратов, а также на вывоз из России редкоземельных металлов и приостановку сотрудничество в сфере атома и авиастроения.



Впрочем, судя по последовавшим далее многочисленным оговоркам и изъятиям, данная тема не обязательно станет “горячей“ для рынков. В самом деле, более всего Россия выиграла бы, если бы дискуссии о том, например, запрещать или не запрещать поставки титана в США, в итоге привели к активному развитию собственного гражданского самолетостроения. Безошибочность такого прогноза подтверждается и многократным превышением сумм поставок продукции Boeing в РФ в сравнении с цифрами российского титанового экспорта.



Наталья Приходко

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