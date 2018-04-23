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Инвестиции, финансы

Атака на биткойн поставила под сомнение репутацию Баффета и Гейтса

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«Нефть России», 12.05.18, Москва, 13:17    Вскоре после того, как биткойн снова добрался до психологически важной отметки 10 тыс. долл., подконтрольные элитам корпоративные СМИ устроили на цифровые валюты мощную психическую атаку. 5 мая 2018 г. в телеэфире выступили три звёздных инвестора: Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Чарли Мангер (коллега Баффета). Они устроили в телестудии страшный шум и очень веселились, награждая программные деньги разными креативными эпитетами. Например, Уоррен Баффет назвал биткойн «крысиным ядом в квадрате», а Мангер заявил, что торговля биткойном «ненамного лучше торговли детскими мозгами». «Звёздная тройка» всячески отрекалась от криптовалют. Одновременно в газетах вышло несколько публикаций с крылатыми высказываниями Гейтса, Баффета и Мангера.
 
Глупая актёрская игра Гейтса, Баффета и Мангера предназначалась «чайникам», которые мало что знают или просто ничего не помнят. Сведущих людей тройка лгунов изрядно позабавила. Не секрет, что несколько компаний, в которые по-крупному вложился Уоррен Баффет (Southwest Airlines, Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp и другие), уже давно назвали блокчейн прорывной технологией, которая поможет их бизнесу, и запустили блокчейн-проекты. То же самое касается Билла Гейтса. Компания Microsoft пошла по стопам разработчиков биткойна и занялась блокчейном с открытым исходным кодом.
 
Через несколько дней после психической атаки на криптобиржах началась уже более серьёзная игра против биткойна. Таинственные продавцы регулярно выставляли криптовалюту на продажу крупными траншами – не для того, чтобы выгоднее продать, а для того, чтобы продавить цены. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашей реплике «Страшный сон правящих элит-8» на портале «Нефть России» здесь: http://www.oilru.com/comments/read/691/
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556293/

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Атака на биткойн поставила под сомнение репутацию Баффета и Гейтса

«Нефть России», 12.05.18, Москва, 13:17   Вскоре после того, как биткойн снова добрался до психологически важной отметки 10 тыс. долл., подконтрольные элитам корпоративные СМИ устроили на цифровые валюты мощную психическую атаку. 5 мая 2018 г. в телеэфире выступили три звёздных инвестора: Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Чарли Мангер (коллега Баффета). Они устроили в телестудии страшный шум и очень веселились, награждая программные деньги разными креативными эпитетами. Например, Уоррен Баффет назвал биткойн «крысиным ядом в квадрате», а Мангер заявил, что торговля биткойном «ненамного лучше торговли детскими мозгами». «Звёздная тройка» всячески отрекалась от криптовалют. Одновременно в газетах вышло несколько публикаций с крылатыми высказываниями Гейтса, Баффета и Мангера.
 
Глупая актёрская игра Гейтса, Баффета и Мангера предназначалась «чайникам», которые мало что знают или просто ничего не помнят. Сведущих людей тройка лгунов изрядно позабавила. Не секрет, что несколько компаний, в которые по-крупному вложился Уоррен Баффет (Southwest Airlines, Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp и другие), уже давно назвали блокчейн прорывной технологией, которая поможет их бизнесу, и запустили блокчейн-проекты. То же самое касается Билла Гейтса. Компания Microsoft пошла по стопам разработчиков биткойна и занялась блокчейном с открытым исходным кодом.
 
Через несколько дней после психической атаки на криптобиржах началась уже более серьёзная игра против биткойна. Таинственные продавцы регулярно выставляли криптовалюту на продажу крупными траншами – не для того, чтобы выгоднее продать, а для того, чтобы продавить цены. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашей реплике «Страшный сон правящих элит-8» на портале «Нефть России» здесь: http://www.oilru.com/comments/read/691/
 

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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