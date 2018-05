«Нефть России», 12.05.18, Москва, 13:17 «крысиным ядом в квадрате», а Мангер заявил, что торговля биткойном «ненамного лучше торговли детскими мозгами». «Звёздная тройка» всячески отрекалась от криптовалют. Одновременно в газетах вышло несколько публикаций с крылатыми высказываниями Гейтса, Баффета и Мангера.



Глупая актёрская игра Гейтса, Баффета и Мангера предназначалась «чайникам», которые мало что знают или просто ничего не помнят. Сведущих людей тройка лгунов изрядно позабавила. Не секрет, что несколько компаний, в которые по-крупному вложился Уоррен Баффет (Southwest Airlines, Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp и другие), уже давно назвали блокчейн прорывной технологией, которая поможет их бизнесу, и запустили блокчейн-проекты. То же самое касается Билла Гейтса. Компания Microsoft пошла по стопам разработчиков биткойна и занялась блокчейном с открытым исходным кодом.



Через несколько дней после психической атаки на криптобиржах началась уже более серьёзная игра против биткойна. Таинственные продавцы регулярно выставляли криптовалюту на продажу крупными траншами – не для того, чтобы выгоднее продать, а для того, чтобы продавить цены. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашей реплике «Страшный сон правящих элит-8» на портале «Нефть России» здесь:



Вскоре после того, как биткойн снова добрался до психологически важной отметки 10 тыс. долл., подконтрольные элитам корпоративные СМИ устроили на цифровые валюты мощную психическую атаку. 5 мая 2018 г. в телеэфире выступили три звёздных инвестора: Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Чарли Мангер (коллега Баффета). Они устроили в телестудии страшный шум и очень веселились, награждая программные деньги разными креативными эпитетами. Например, Уоррен Баффет назвал биткойн, а Мангер заявил, что торговля биткойном. «Звёздная тройка» всячески отрекалась от криптовалют. Одновременно в газетах вышло несколько публикаций с крылатыми высказываниями Гейтса, Баффета и Мангера.Глупая актёрская игра Гейтса, Баффета и Мангера предназначалась «чайникам», которые мало что знают или просто ничего не помнят. Сведущих людей тройка лгунов изрядно позабавила. Не секрет, что несколько компаний, в которые по-крупному вложился Уоррен Баффет (Southwest Airlines, Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp и другие), уже давно назвали блокчейн прорывной технологией, которая поможет их бизнесу, и запустили блокчейн-проекты. То же самое касается Билла Гейтса. Компания Microsoft пошла по стопам разработчиков биткойна и занялась блокчейном с открытым исходным кодом.Через несколько дней после психической атаки на криптобиржах началась уже более серьёзная игра против биткойна. Таинственные продавцы регулярно выставляли криптовалюту на продажу крупными траншами – не для того, чтобы выгоднее продать, а для того, чтобы продавить цены. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашей реплике «Страшный сон правящих элит-8» на портале «Нефть России» здесь: http://www.oilru.com/comments/read/691/