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Минфин предложил урезать расходы бюджета на пенсии
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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 18:04 Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в 2018 г., следует из проекта поправок в бюджет. Проект размещен на сайте нормативных правовых актов.
По проекту расходы по разделу "Социальная политика" уменьшат в 2018 г. на 52,93 млрд руб. В том числе расходы на пенсионное обеспечение урежут на 51,5 млрд руб., сообщает РИА "Новости". Что касается социального обеспечения, то Минфин предлагает сократить расходы на 5,9 млрд руб. В частности, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 млрд руб. меньше, чем в прошлом году.
При этом расходы бюджета на поддержку силовых структур увеличат в 2018 г. на 20,3 млрд руб., на поддержку системы исполнения наказаний выделят 4,6 млрд руб.
Дополнительные 2,3 млрд руб. потратят на оборону, 5,3 млрд руб. - на поддержку экономики и 3,4 млрд руб. - на образование. Всего на силовые ведомства, включая Минобороны, из бюджета выделят около 5 трлн руб.