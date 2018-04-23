«Нефть России», 11.05.18, Москва, 18:04 Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в 2018 г., следует из проекта поправок в бюджет. Проект размещен на сайте нормативных правовых актов.



По проекту расходы по разделу "Социальная политика" уменьшат в 2018 г. на 52,93 млрд руб. В том числе расходы на пенсионное обеспечение урежут на 51,5 млрд руб., сообщает РИА "Новости". Что касается социального обеспечения, то Минфин предлагает сократить расходы на 5,9 млрд руб. В частности, на господдержку инвалидам выделят на 2,23 млрд руб. меньше, чем в прошлом году.



При этом расходы бюджета на поддержку силовых структур увеличат в 2018 г. на 20,3 млрд руб., на поддержку системы исполнения наказаний выделят 4,6 млрд руб.



Дополнительные 2,3 млрд руб. потратят на оборону, 5,3 млрд руб. - на поддержку экономики и 3,4 млрд руб. - на образование. Всего на силовые ведомства, включая Минобороны, из бюджета выделят около 5 трлн руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556282/ Источник: Вести ← "ЛУКойл" договорился с Ираком по "Западной Курне-2" Атака на биткойн поставила под сомнение репутацию Баффета и Гейтса → Новости net.finam.ru