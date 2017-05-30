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"ЛУКойл" договорился с Ираком по "Западной Курне-2"
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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 17:57 "ЛУКойл" и иракская нефтяная госкомпания Basra Oil Company подписали план разработки месторождения "Западная Курна-2", предусматривающий "полку" добычи нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки. Это в 2 раза больше, чем сейчас добывается, и почти пятая часть добычи в стране.
Ранее пик добычи на месторождении "полки" был установлен в 1,2 млн баррелей в сутки. Новый план предполагает достижение уровня 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 г. и 800 тыс. баррелей в сутки в 2025 г., сообщила сегодня компания.
Эти показатели будут достигнуты благодаря бурению и вводу новых эксплуатационных и нагнетательных скважин, строительству и вводу в эксплуатацию мощностей по подготовке, хранению и транспортировке нефти, по подготовке газа и выработке электроэнергии.
Накопленный опыт работы компании в регионе, созданная инфраструктура и компенсация затрат на развитие проекта из текущей добычи обеспечат реализацию проекта с максимальной эффективностью.
Стороны отметили, что благодаря достигнутым договоренностям "ЛУКойл" в ближайшие годы останется одним из крупнейших инвесторов и работодателей в Ираке.
"ЛУКойл" подписал контракт на разработку месторождения Западная Курна-2 в 2010 г.
Срок действия контракта составляет 25 лет. Первая нефть на проекте "Западная Курна-2" была получена в марте 2014 г., и к сегодняшнему дню здесь достигнут самый большой прирост добычи по Ираку - 400 тыс. баррелей в сутки. В настоящее время на месторождении добывается 9% от общей добычи нефти в Ираке.
Доля "ЛУКойла" в проекте "Западная Курна-2" - 75%, иракской госкомпании North Oil Company - 25%. "ЛУКойл" получает нефть по проекту в обмен на капзатраты.