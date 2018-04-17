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Недружественные действия США: в Госдуме готовят контрсанкции
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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 11:22 Законопроект о контрсанкциях при подготовке ко второму чтению может быть дополнен положениями, касающимися парламентского контроля, сообщили РИА Новости в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В пятницу комитет должен утвердить заключение на законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", в котором определит направления его последующей доработки.
В частности, комитет намерен предложить при подготовке ко второму чтению обсудить включение в законопроект положений об "элементах парламентского контроля в целях изучения практики применения проектируемых норм и оценки их эффективности".
Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Детализация
Комитет будет предлагать дополнительно обсудить необходимость детализации отраслей и товаров, в отношении которых применяются контрсанкции. В проекте заключения комитета на законопроект, имеющемся в распоряжении РИА Новости, отмечается также необходимость "более детальной проработки" порядка применения этих мер.
Например, в законопроекте нет четкого механизма реализации контрсанкций. Нечетко определен порядок взаимодействия президента и правительства в целях их введения. Отсутствует порядок введения мер воздействия (противодействия) правительством и положения об обеспечении их реализации. "Нет ясности" в части возможности внесения президенту предложений по введению соответствующих мер, например, Федеральным собранием РФ и правительством.
В комитете считают важным, чтобы меры, призванные заместить на российском рынке попадающие под контрсанкции товары из США и иных государств на отечественные аналоги и аналоги из стран, не принимающих санкций против России, "обеспечивали качество таких товаров не ниже замещаемых, а цену не выше".
Уточнения
В рамках второго чтения планируется уточнить используемые термины и понятия. В частности, это касается иностранных государств, поддержавших антироссийские санкции, поскольку нет ясности с формой такой поддержки (политические заявления, практические действия).
Следует также учесть, что термин "экономические санкции" в российском законодательстве отсутствует, а в международной практике понятие "санкции" используется при принятии решений о применении принудительных мер международными организациями, отмечают депутаты.
Положения законопроекта должны быть соотнесены с законами "О специальных экономических мерах" и "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". А "такая санкция как исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении отдельных товаров требует согласования с Гражданским кодексом", отмечается в проекте заключения.