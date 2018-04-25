«Нефть России», 11.05.18, Москва, 11:14 "Газпром" 14 мая начнет масштабные ремонтные работы на морском газопроводе из России в Турцию "Голубой поток" - они продлятся две недели - по 27 мая, сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли.



При этом в течение одной недели - с 15 по 23 мая - будет полностью прекращена транспортировка газа по морской магистрали.



"С 15 по 23 мая 2018 года на объектах газопровода "Голубой поток" будет проводиться комплекс плановых работ, поставки газа по газопроводу в этот период будут приостановлены", - сообщили "Интерфаксу" в управлении информации "Газпрома".



Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 года, сейчас на него приходится около половины экспорта российского газа на турецкий рынок.



В 2017 году по "Голубому потоку" транспортирован рекордный объем - 15,8 млрд куб. м газа, что соответствует почти полной загрузке проектной мощности магистрали - 16 млрд куб. м газа в год.



Ремонты на "Северном потоке" и газопроводе "Ямал-Европа" займут почти весь июль, сообщают газотранспортные операторы этих магистралей. С утра 9 июля до утра 14 июля остановится газопровод "Ямал-Европа". В это время будет проведено обслуживание на компрессорной станции и линейной части газопровода. С 17 июля по 31 июля полностью остановятся обе нитки морского газопровода Nord Stream.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556278/ Источник: Interfax ← Нефть подорожает до ста долларов за баррель, считают в Bank of America Недружественные действия США: в Госдуме готовят контрсанкции → Новости net.finam.ru