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Газпром 15-23 мая полностью приостановит экспорт газа по "Голубому потоку"
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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 11:14 "Газпром" 14 мая начнет масштабные ремонтные работы на морском газопроводе из России в Турцию "Голубой поток" - они продлятся две недели - по 27 мая, сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли.
При этом в течение одной недели - с 15 по 23 мая - будет полностью прекращена транспортировка газа по морской магистрали.
"С 15 по 23 мая 2018 года на объектах газопровода "Голубой поток" будет проводиться комплекс плановых работ, поставки газа по газопроводу в этот период будут приостановлены", - сообщили "Интерфаксу" в управлении информации "Газпрома".
Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 года, сейчас на него приходится около половины экспорта российского газа на турецкий рынок.
В 2017 году по "Голубому потоку" транспортирован рекордный объем - 15,8 млрд куб. м газа, что соответствует почти полной загрузке проектной мощности магистрали - 16 млрд куб. м газа в год.
Ремонты на "Северном потоке" и газопроводе "Ямал-Европа" займут почти весь июль, сообщают газотранспортные операторы этих магистралей. С утра 9 июля до утра 14 июля остановится газопровод "Ямал-Европа". В это время будет проведено обслуживание на компрессорной станции и линейной части газопровода. С 17 июля по 31 июля полностью остановятся обе нитки морского газопровода Nord Stream.