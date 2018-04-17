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Нефть подорожает до ста долларов за баррель, считают в Bank of America
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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 11:05 Цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель в 2019 году, пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов во второй четверти следующего года.
Однако эксперты Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до ста долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана. Агентство подчеркивает, что также есть риски срыва поставок из Венесуэлы.
"Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться", — заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.
Доля Тегерана в глобальном предложении на рынке нефти составляет четыре процента, поэтому санкции против Ирана могут привести к сокращению объема черного золота на рынке.
В то же время аналитики Goldman Sachs уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет.
Поддержку росту мировых цен также оказали данные по запасам сырья в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5 процента, — до 433,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось сокращение только на 0,2 миллиона баррелей.
Во вторник Дональд Трамп объявил о выходе Америки из иранской сделки, достигнутой "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.
Помимо этого, американский лидер объявил о восстановлении всех санкций против Ирана.
После этого, в четверг, цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года.
Соглашение ОПЕК+
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.
Выполнение сделки началось в начале 2017 года, ее действие уже дважды продлевалось, последний раз — до конца текущего года.