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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 10:57 Заявление Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном затрагивает интересы Китая и ЕС. Если Китай и так уже в состоянии торговой конфронтации с США, то Европа будет пытаться убедить Трампа смягчить свою позицию по Ирану. Тем временем нефть дорожает, а рубль укрепляется. Надолго ли, рассуждает Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ".
"Основной новостью последних двух суток, с таким нетерпением ожидаемой рынками и оказавшей на них наибольшее влияние, стало решение президента США Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном. Мало кто сомневался, что это произойдет, так что важнее был тон сопутствующих заявлений. А вот он был достаточно резкий: Трамп обещал максимально жесткие санкции не только в отношении Ирана, но и в отношении стран, поддерживающих иранскую ядерную программу.
Впрочем, число таких стран невелико, да и без того мы уже под санкциями, а вот давление на рынок углеводородов может оказаться существенным. Это потенциально может заметно ударить по экономике Старого Света: около половины экспорта иранской нефти приходится на Китай, оставшееся примерно в равных пропорциях делят Индия и ЕС. И если Поднебесная, и так находящаяся в состоянии тяжелых баталий с США по поводу обширного списка товаров, экспортируемых в Америку и попавших под почти заградительные пошлины благодаря политике Трампа, вряд ли будет сокращать импорт энергоносителей из Ирана, то Старый Свет оказался перед неприятной перспективой.
Именно поэтому, во-первых, Европа не испытывает особого оптимизма на счет грядущих переговоров с США по поводу введения с 1 июня высоких импортных пошлин на металлы, а во-вторых, будет всячески пытаться убедить Трампа смягчить свою позицию и по Ирану. Благо у них на это есть почти полгода (санкции вступают в силу через 180 дней с момента опубликования решения). По крайней мере на настоящий момент никто из стран Европы не заявлял, что собирается сворачивать сотрудничество с Тегераном, и, вероятно, это станет определенным козырем в спорах по поводу пошлин: слишком уж многое предлагается потерять старушке Европе по прихоти США.
Второе направление, по которому ударяет "иранская проблема", - стоимость энергоносителей. И эта проблема имеет уже глобальное значение и касается не только ЕС или Китая. До заявления Трампа по Ирану котировки нефти находились на достаточно стабильном уровне. Медленный рост продолжался последние месяцы, но был незначительным и в любой момент мог перейти в столь же плавное снижение. Теперь же стоимость углеводородов как с цепи сорвалась.
Конечно, добавили "перчинки" и вышедшие в среду вечером данные по запасам сырой нефти: они снизились с 6,218 млн барр. до -2,197 млн барр. вопреки ожиданиям цифры в -0,200 млн барр. (при этом избыточные запасы в Кушинге выросли с 0,416 млн барр. до 1,388 млн барр.). Но все же основное воздействие на стоимость "черного золота" оказывает на настоящий момент именно позиция США. В итоге котировки нефти, начавшие бурный рост еще вечером 8 мая, преодолевали 9 мая в моменте уровни $77,90/барр. по сорту BRENT и $71,80/барр. по сорту WTI. Ближе к вечеру четверга на фиксации прибыли стоимость углеводородов слегка откатилась назад, но несущественно. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки Brent стоила $77,11/барр. Легкая техасская WTI – $71,11/ барр.
Интересна, наверное, в этом свете и позиция отечественной валюты. Рубль, в течение нескольких дней, пока дорожала нефть, неподвижно державшийся за счет покупок валюты Минфином, все же не устоял и перешел к заметному укреплению. Впрочем, не стоит чрезмерно уповать на то, что движение это будет продолжительным и рубль сумеет, пробив отметку 60 руб./долл., надолго укрепиться там. Интервенции Минфина продолжаются и закончатся, как планируется, не ранее 6 июня. Банк России с расчетами 8 и 7 мая купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 36,8 млрд руб. (по 18,4 млрд руб. ежедневно), возобновив покупки после паузы в день проведения совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
Напомним, что с 10 мая по 6 июня планируется купить валюты на 322,8 млрд руб. При этом ежедневный объем покупки иностранной валюты в этот период определен в эквиваленте 16,1 млрд руб., что заметно сдерживает укрепление рубля. И тем не менее под воздействием фактора растущих в цене углеводородов он продолжает уверенно укрепляться. По состоянию на 18:50 мск четверга за единицу американской валюты давали 61,77 руб./долл., а за евро - 73,48 руб./евро. Впрочем, следует иметь в виду, что рынки уже понемногу привыкают к неизбежности американских санкций против Ирана и соответствующему поведению нефтяных котировок, так что надо быть готовым к тому, что в какой-то момент укрепление рубля прекратится и под давление общего негатива он потеряет часть отыгранных позиций".