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Цены на нефть
Россия выиграет от роста цен на нефть из-за США и Ирана, заявил эксперт
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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 08:42 Российская экономика выиграет от роста цен на нефть после выхода США из ядерного соглашения по Ирану, однако не в той степени, как раньше, считает экономист аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ) Майкл Туккер, чье мнение приводится в обзоре компании.
Речь идет о прямом влиянии на рост ВВП, отмечает эксперт. Растущая цена на нефть, безусловно, окажет благоприятное влияние на экономику России, однако в меньшей степени, чем раньше, так как в России действует бюджетное правило, в соответствии с которым избыточные доходы от продажи нефти будут поступать в ФНБ.
Согласно прогнозу ОЕ, рост цены на нефть не окажет значительного влияния на рост ВВП России, который в 2018 году ожидается на уровне полутора процентов. В последующие годы экономисты предсказывают постепенное снижение динамики — до 1,4% в 2019 и 2020 годах, до 1,3% в 2021 году.
Влияние роста цены на нефть на глобальную экономику будет незначительным и будет оказывать воздействие на отдельные страны, рассказал РИА Новости экономист Oxford Economics Джеми Томпсон. "Степень влияния будет зависеть от того, насколько экспорт и производство Ирана снизятся из-за новых санкций США и когда это произойдет, а также от того, в какой степени Саудовская Аравия и ее союзники будут увеличивать экспорт и производство нефти, восполняя дефицит на фоне ужесточения санкций США", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Наталья Копылова.