«Нефть России», 11.05.18, Москва, 07:40 Депутаты "Единой России" предложили Алексею Кудрину возглавить Счетную палату, заняв должность, которая станет вакантной в связи с переходом Татьяны Голиковой в правительство на пост вице-премьера, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.



"Уже в понедельник, 14 мая, президиум фракции встретиться с Алексеем Кудриным, и если мы придем к консенсусу, будем готовы выдвинуть его кандидатуру", - сообщил "Интерфаксу" в четверг первый замруководителя фракции Андрей Исаев.



По словам Исаева, парламентское большинство видит в Кудрине "квалифицированного оппонента, выступающего с конструктивных позиций".



Представитель руководства фракции обратил внимание на то, что по целому ряду вопросов Кудрин "является оппонентом правительства и парламентского большинства". "И не секрет, что мы часто вступали с ним в полемику", - добавил депутат.



Но, уверен представитель "Единой России", для общества полезно, что столь важную в структуре государства позицию будет занимать человек, не входящий в парламентское большинство, не состоящий в партии "Единая Россия", лидером которой является председатель правительства Дмитрий Медведев.



Что касается квалификации А.Кудрина, то с его "послужным списком" сомневаться в ней не приходится - у него "огромный опыт" работы и правительстве, и в Комитете гражданских инициатив, отметил Исаев.



Он подтвердил, что сначала в "Единой России" рассматривалась на пост главы Счетной палаты кандидатура первого вице-спикера Александра Жукова. Однако в связи с желанием Жукова остаться работать в Госдуме, искать возможного, и при этом высококвалифицированного, кандидата стали вне фракции и партии.



Пресс-секретарь экс-министра финансов Павел Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что "предложение депутатов стало для Алексея Кудрина полной неожиданностью, но он обещал над ним подумать".



Источник, знакомый с ситуацией, в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что консультации Кудрина с парламентскими фракциями запланированы на следующую неделю.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556269/ Источник: Interfax ← ОПЕК подождет эффекта от новых санкций против Ирана Россия выиграет от роста цен на нефть из-за США и Ирана, заявил эксперт → Новости net.finam.ru