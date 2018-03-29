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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 00:08 ОПЕК не спешит решать, увеличивать ли добычу нефти, чтобы компенсировать ожидаемое падение экспорта из Ирана после введения новых санкций США. Четыре источника, знакомые с этим вопросом, заявили, что любые нарушения поставок требуют больше времени, передает Reuters.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с другими крупнейшими производителями нефти, включая Россию, договорились снизить поставки, чтобы побороть глобальный переизбыток предложения на рынке нефти.
Официальные лица рассматривают вопрос о том, требует ли сокращение экспорта Ирана и снижение предложения от другого члена ОПЕК, Венесуэлы, для корректировки сделки, которая продлится до конца 2018 г. В июне участники ОПЕК+ соберутся для пересмотра политики.
Санкции США в отношении Ирана предполагают шестимесячный период, в течение которого покупатели должны прекратить покупку нефти, так что рынок не сразу ощутит потерю предложения.
"Я думаю, что у нас есть 180 дней, до того как почувствуется эффект от снижения предложения", - рассказал источник в ОПЕК, когда его спросили о каких-либо планах действий.
Второй источник в ОПЕК отметил, что в то время как потребность в дополнительных поставках рассматривается, самой безопасным для группы сейчас остается спокойно следить за ситуацией.