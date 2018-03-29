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ОПЕК

ОПЕК подождет эффекта от новых санкций против Ирана

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«Нефть России», 11.05.18, Москва, 00:08     ОПЕК не спешит решать, увеличивать ли добычу нефти, чтобы компенсировать ожидаемое падение экспорта из Ирана после введения новых санкций США. Четыре источника, знакомые с этим вопросом, заявили, что любые нарушения поставок требуют больше времени, передает Reuters.
 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с другими крупнейшими производителями нефти, включая Россию, договорились снизить поставки, чтобы побороть глобальный переизбыток предложения на рынке нефти.
 
Официальные лица рассматривают вопрос о том, требует ли сокращение экспорта Ирана и снижение предложения от другого члена ОПЕК, Венесуэлы, для корректировки сделки, которая продлится до конца 2018 г. В июне участники ОПЕК+ соберутся для пересмотра политики.
 
Санкции США в отношении Ирана предполагают шестимесячный период, в течение которого покупатели должны прекратить покупку нефти, так что рынок не сразу ощутит потерю предложения.
 
"Я думаю, что у нас есть 180 дней, до того как почувствуется эффект от снижения предложения", - рассказал источник в ОПЕК, когда его спросили о каких-либо планах действий.
 
Второй источник в ОПЕК отметил, что в то время как потребность в дополнительных поставках рассматривается, самой безопасным для группы сейчас остается спокойно следить за ситуацией.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/556267/

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ОПЕК подождет эффекта от новых санкций против Ирана

«Нефть России», 11.05.18, Москва, 00:08    ОПЕК не спешит решать, увеличивать ли добычу нефти, чтобы компенсировать ожидаемое падение экспорта из Ирана после введения новых санкций США. Четыре источника, знакомые с этим вопросом, заявили, что любые нарушения поставок требуют больше времени, передает Reuters.
 
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с другими крупнейшими производителями нефти, включая Россию, договорились снизить поставки, чтобы побороть глобальный переизбыток предложения на рынке нефти.
 
Официальные лица рассматривают вопрос о том, требует ли сокращение экспорта Ирана и снижение предложения от другого члена ОПЕК, Венесуэлы, для корректировки сделки, которая продлится до конца 2018 г. В июне участники ОПЕК+ соберутся для пересмотра политики.
 
Санкции США в отношении Ирана предполагают шестимесячный период, в течение которого покупатели должны прекратить покупку нефти, так что рынок не сразу ощутит потерю предложения.
 
"Я думаю, что у нас есть 180 дней, до того как почувствуется эффект от снижения предложения", - рассказал источник в ОПЕК, когда его спросили о каких-либо планах действий.
 
Второй источник в ОПЕК отметил, что в то время как потребность в дополнительных поставках рассматривается, самой безопасным для группы сейчас остается спокойно следить за ситуацией.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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