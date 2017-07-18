«Нефть России», 15.03.18, Москва, 02:10 Российский МИД расценивает заявление британского премьер-министра Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога.



"Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов", — говорится в внешнеполитического ведомства.



Эти действия подрывают основы нормального межгосударственного диалога между Москвой и Лондоном, отмечают российские дипломаты.



"Очевидно, что, пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию", — заявляет МИД.



"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", — говорится в документе.



Обвинения из Лондона



Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Лондон из-за "дела Скрипаля" требует выслать 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты с Россией и отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

При этом она отметила, что полностью разрывать связи с Москвой "не в интересах Лондона", однако отношения двух стран "не могут быть обычными".



Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне. Премьер пообещала заморозить российские государственные активы, если "будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан".



Реакция российских парламентариев



На решение британских властей принять меры против России отреагировали также в Совфеде и Госдуме. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Москва должна зеркально ответить на "подлую, бессовестной провокацию с плохо прописанным сценарием якобы русского следа".



О том, что Россия подготовит жесткие ответные меры, заявил также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал меры, озвученные Мэй, заранее сфабрикованной провокацией против России и предположил, что действия Лондона могут быть направлены на "деформацию образа нашей страны в мировом информационном и политическом пространстве" в преддверии выборов.



Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, в свою очередь, что в "угаре русофобии" Великобритания не будет искать настоящих виновников атаки на Скрипаля.



"Как и принято теперь в странах "развитой демократии", сначала были назначены виновные, а потом уже будет проведено хоть какое то расследование, не утруждая себя доказательствами, как и по делу мифического вмешательства России в американские выборы", — сказал сенатор.



Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предположил, что Великобритания может использовать "дела Скрипаля", чтобы вернуть себе роль ключевого мирового игрока.



Сенатор отметил, что именно в этой стране так "картинно-подозрительно, как в британских детективах, все время гибнут шпионско-экономические мигранты".



Дело Скрипаля



Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.



Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.



Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555059/ Источник: РИА «Новости» ← "Цирк в британском парламенте": чем Тереза Мэй угрожает России Лавров: Британия ответит за провокацию против России → Новости net.finam.ru