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"Цирк в британском парламенте": чем Тереза Мэй угрожает России
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«Нефть России», 15.03.18, Москва, 00:11 На слушаниях в парламенте Великобритании премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй огласила меры, которые британское правительство принимает против России. Глава кабинета прямо обвинила российское государство в покушении на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала происходящее в британском парламенте "цирковым шоу" и "провокацией".
Какие меры принимает Лондон
Накануне, выступая в парламенте, Тереза Мэй объявила Москву ответственной за отравление Скрипаля и его дочери. Она сообщила, что у России есть 24 часа на то, чтобы дать свои объяснения этому инциденту. Однако, как отметили в МИД России, официальный запрос из Лондона в Москву так и не поступил. Тем не менее по истечении суток Мэй вновь выступила в парламенте и перечислила меры, принятые против России. Прежде всего они касаются двусторонних дипломатических отношений с Москвой.
Великобритания вышлет 23 российских дипломата, которых Лондон считает неофициальными сотрудниками разведки — им дается неделя, чтобы покинуть страну. Это самая большая единовременная высылка дипломатов за последние 30 лет. Всего в Британии работают 58 российских дипломатов.
Соединенное Королевство приостанавливает двусторонние связи с Россией. В частности, отзывает приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову посетить Лондон.
Усиливается контроль за гражданами России, прибывающими в Великобританию. Особенно тщательно будут следить за российскими частными самолетами.
Никто из членов британской королевской семьи и членов правительства не поедет на чемпионат мира по футболу, который в этом году пройдет в России.
Кроме того, по словам Мэй, будут приняты и другие меры, которые она не оглашает публично.
Что может быть еще предпринято
В выступлениях на слушаниях в британском парламенте депутаты предлагали расширить круг принимаемых мер. В частности, глава либерал-демократов Винс Кейбл, ссылаясь на совет российского оппозиционера Алексея Навального, предложил произвести тщательную проверку и раскрытие активов олигархов из России. Он упомянул двоих: бизнесмена Алишера Усманова и вице-премьера Игоря Шувалова.
Мэй рассчитывает на принятие новых международных мер в отношении России
Прозвучало и множество других предложений — например, попросить Испанию отказать России в заправке судов, обратиться к ФИФА с просьбой о переносе ЧМ-2018 в другую страну и увеличить бюджет Всемирной службы BBC "для борьбы с российской пропагандой". Парламентарии рекомендовали также увеличить финансирование Королевских Военно-морских сил.
В то же время лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что главе правительства, прежде чем объявлять меры против России, неплохо было бы предъявить конкретные доказательства вины Москвы в том, что случилось со Скрипалем и его дочерью.
Призыв к международным мерам
Кроме того, отвечая на предложения парламентариев, Тереза Мэй подтвердила намерение правительства ускорить рассмотрение в парламенте так называемой "поправки Магнитского" к законопроекту об отмывании денег. По ее словам, таким образом Британия "выполнит свою часть общемировых усилий по оказанию давления на тех, кто замечен в нарушениях, связанных с Сергеем Магнитским". Законопроект предлагает введение запрета на выдачу виз и замораживание активов лиц, причастных к нарушению прав человека.
Мэй также рассчитывает на принятие новых международных мер против России, Британия призовет к этому на заседании Совбеза ООН. Премьер-министр заявила, что уже в среду в Нью-Йорке Совет Безопасности проведет необходимые консультации, и поблагодарила международных партнеров за поддержку линии Великобритании в отношении Москвы.
На слушаниях особо подчеркивалось, что британское правительство не ограничивает вещание в стране российского телеканала RT. И депутаты, и премьер отмечали, что эта мера может в качестве ответной реакции вызвать прекращение деятельности в России Всемирной службы BBC. В то же время Мэй подчеркнула, что вопрос о статусе RT находится в компетенции не правительства, а регулятора OFCOM.
Позиция России
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не виновата в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что Россия хотела бы получить доступ к материалам расследования, но пока что Лондон в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме того, отметил Лавров, Кремль готов сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.