«Нефть России», 14.03.18, Москва, 19:30 Российская экономика в значительной мере преодолела кризис 2014-2015 гг., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.



"Бюджет стараемся делать сбалансированным. Инфляция остается низкой, рубль устойчивым. Банки являются надежными. Ну и сегодня можно констатировать, что в значительной мере наша экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 гг.", - отметил Медведев, сообщает "Интерфакс".



Достигнутые экономические показатели общеизвестны, но необходимо расставить акценты, "потому что информации много и далеко не вся эта информация является справедливой, а часто просто сбалансированной и правдивой", подчеркнул премьер-министр.



"По итогам прошлого года рост ВВП составил приблизительно 1,5%. При этом зафиксирован рекордно низкий для современной России уровень потребительской инфляции - порядка 2,5%. Доходы федерального бюджета за 2017 г. - около 15 трлн руб., причем большая часть этих доходов - это доходы, которые не связаны с продажей нефти и газа", - пояснил Медведев.



Хорошие темпы роста показали ведущие отрасли экономики страны. "Что касается банковской системы, то Банк России постепенно расчищает ее от тех кредитных организаций, которые занимаются либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику и тем самым ставили под угрозу интересы своей клиентуры. Будем и дальше работать по этим направлениям", - заявил премьер-министр.



По данным Росстата, ВВП России увеличился в прошлом году на 1,5% после снижения на 0,2% в 2016 г. и 2,8% в 2015 г. В 2014 г. ВВП вырос на 0,7%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555056/ Источник: Вести ← АСВ потратило 1,3 трлн руб. на санацию банков "Цирк в британском парламенте": чем Тереза Мэй угрожает России → Новости net.finam.ru