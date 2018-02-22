«Нефть России», 14.03.18, Москва, 18:56 Остаток средств фонда страхования вкладов по итогам 2017 г. составил 44,4 млрд руб. Потрачено 821 млрд руб. при одобренном Банком России лимите кредита в размере 1,03 трлн руб., сообщается в годовом отчете госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Потрачено свыше 1,3 трлн руб. на санацию банков, а долг АСВ перед ЦБ за 2017 г. достиг 1,2 трлн руб.



Значительные выплаты в отчетном периоде потребовали привлечения в Фонд дополнительного финансирования за счет кредита Банка России, общий объем задолженности по которому на конец 2017 г. составил 821 млрд руб.



"По состоянию на конец 2017 г. общий объем кредитования составил 821 млрд руб. при одобренном Банком России лимите в размере 1,03 трлн руб. Остаток средств на счетах фонда по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 44,4 млрд руб.", - сообщается в отчетности.



В 2017 г. система страхования вкладов (ССВ) продолжила работать в условиях достаточно высокой нагрузки, связанной с укреплением Банком России финансовой устойчивости банковского сектора и выводом с рынка банковских услуг слабых и недобросовестных игроков.



В течение года на счета фонда ССВ поступило 483,4 млрд руб., в том числе: 293 млрд руб. заемных средств, полученных от Банка России; 127,7 млрд руб. страховых взносов банков – участников ССВ; 61,6 млрд руб. – средств из конкурсной массы ликвидируемых банков в погашение требований по ранее выплаченному страховому возмещению; 1,1 млрд руб. – прочих поступлений (поступления средств в рамках передачи имущества и обязательств финансовых организаций и др.).



Число банков-участников ССВ – 778 (данные на 12 марта 2018 г.), за всю историю ССВ был 431 страховой случай (данные на 5 марта 2018 г.).



За 2017 г. в отношении банков-участников ССВ наступил 41 страховой случай (в 2016 г. – 88 страховых случаев) с объемом ответственности агентства 372,6 млрд руб., выплачено 404 млрд руб.



Объем выплат страхового возмещения по сравнению с предыдущим годом снизился на 29% (с 568,4 млрд до 404,3 млрд руб.), а число вкладчиков, обратившихся за получением страхового возмещения, – на 35% (с 986,5 тыс. до 637,8 тыс.).



Всего же за 14 лет истории работы ССВ произошли 424 страховых случая, общий размер страховой ответственности по которым составил 1,746 трлн руб. перед 8,4 млн вкладчиков, включенных в реестры обязательств банков.



Введение 10 июля 2017 г. моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО "Банк "Югра" стало крупнейшим за всю историю функционирования ССВ страховым случаем по размеру обязательств банка (189 млрд руб.) и страховой ответственности агентства перед вкладчиками (173 млрд руб.).



Помимо указанного банка, в 2017 г. зафиксировано еще 5 крупных страховых случаев со страховой ответственностью в каждом свыше 10 млрд руб. Наибольшие расходы фонда пришлись на выплаты вкладчикам КБ "РЭБ" (АО) (34,3 млрд руб.), ПАО "Межтопэнергобанк" (21,4 млрд руб.), АКИБ "Образование" (АО) (19,5 млрд руб.), АКБ "Легион" (АО) (11,6 млрд руб.), ПАО "Банк "ВВБ" (11,3 млрд руб.).



Совокупный размер страховой ответственности агентства по указанным банкам составил 98,5 млрд руб.



Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" в 2017 г. получила 2,1 млрд руб. от инвестирования средств фонда страхования вкладов.



"Общая сумма доходов от инвестирования средств фонда за 2017 г. с учетом переоценки ценных бумаг составила 2,1 млрд руб., доходность инвестированных средств – 9,1% годовых", - сообщается в отчете.



АСВ потратило свыше 1,3 трлн руб. на санацию против 1,179 трлн руб. за 2016 г. В итоге долг АСВ перед ЦБ за 2017 г. достиг 1,2 трлн руб.



"Размер средств, фактически израсходованных агентством на финансирование мер санации банков, по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 1,3 трлн руб., из которых средства имущественного взноса Российской Федерации в имущество агентства составили 83,96 млрд руб., 1,22 млрд руб. - доходы от активов, приобретенных агентством в ходе реализации мер по предупреждению банкротства", - сообщается в отчете АСВ.

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