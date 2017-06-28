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Мэй: Британия будет замораживать госактивы России
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«Нефть России», 15.03.18, Москва, 00:05 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего агента ГРУ и его дочери в Солсбери. Лондон будет замораживать российские государственные активы при необходимости в ответ на то, что Мэй назвала "незаконным применением силы" Россией против Великобритании, сообщает Bloomberg.
Дальнейшие действия могут быть предприняты втайне, предупредила британский премьер.
В полночь по лондонскому времени истек срок ультиматума Терезы Мэй. Она потребовала от Москвы объяснить, каким образом бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Россия не стала отвечать на ультиматум британской стороны. Как сообщали "Вести.Экономика", ранее МИД России "заявил решительный протест" британскому послу в РФ Лоуренсу Бристоу из-за обвинений Терезы Мэй в связи с отравлением на территории Британии Сергея Скрипаля.
В МИД России сообщили, что представителю внешнеполитического ведомства Британии было заявлено о непричастности России к инциденту в Солсбери.
После истечения срока ультиматума Великобритания приняла решение о крупнейшей высылке российских дипломатов более чем за 30 лет.
"В соответствии с Венской конвенцией Соединенное Королевство выдворит 23 российских дипломатов, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники разведки. У них есть всего одна неделя, чтобы покинуть страну", - заявила Мэй, выступая перед британскими парламентариями.
"Мы будем замораживать российские государственные активы, если у нас будут доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу подданных Великобритании или резидентов страны", - сказала премьер-министр.
Она также объявила о "приостановке всех запланированных контактов на высоком уровне между Соединенным Королевством и Российской Федерацией".
Официальные лица Великобритании не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России в этом году. Запланированный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Британию будет отменен.
"Мы также будем в полной мере использовать существующие полномочия для активизации наших усилий по контролю и отслеживанию намерений тех, кто прибывает в Великобританию и может заниматься деятельностью, которая угрожает безопасности Великобритании и наших союзников, - сказала Мэй. - Поэтому мы усилим проверки на частных рейсах, таможне, [а также контроль] грузов".
"Мы будем задействовать целый ряд инструментов, находящихся в компетенции наших служб Национальной безопасности, чтобы противостоять угрозам, которые представляют действия враждебного государства. В то время как сегодня я изложила некоторые из этих мер, парламентарии поймут, что есть такие меры, которые не могут быть обнародованы по соображениям национальной безопасности", - отметила британский премьер.
По ее словам, королевство не заинтересовано в прекращении диалога с Россией, однако отношения между Москвой и Лондоном не могут быть сохранены на прежнем уровне.