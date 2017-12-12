«Нефть России», 14.03.18, Москва, 12:53 В новом докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложена реформа валютного контроля в России.



В ЦСР в частности предлагается ликвидировать соответствующий федеральный закон, отказаться от обязательной репатриации валютной выручки, объединить понятия валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе и усилить исполнение Росфинмониторингом норм FATF.



Как отмечается, предложенная реформа крайне проста и не потребует радикальных изменений, ее предлагается закончить уже в 2019 году.



Общая схема отмены норм ограничения потоков капитала во всех развитых странах сходна, но остаточные элементы валютного контроля сохранились в большинстве крупных юрисдикций.



Эксперты же предложили России присоединиться к Кодексу ОЭСР, отменив при этом закон "О валютном регулировании" и перенеся часть его норм в Гражданский кодекс и закон "О рынке ценных бумаг".



Тем самым совпадут понятия налогового резидента и валютного резидента. Норму об обязательной репатриации капитала авторы предложили просто ликвидировать по схеме Бразилии, которая применяется в стране с 2010 года.



Кроме того предложено заменить норму, по которой расчеты между резидентами должны осуществляться в национальной валюте, на "территориальную норму", согласно которой расчеты в РФ должны осуществляться в рублях, трансграничные операции — в валюте, устраивающей контрагентов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555051/ Источник: Вести ← Ушел из жизни британский физик Стивен Хокинг Новости net.finam.ru