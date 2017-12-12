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Мероприятия

ЦСР Кудрина предлагает отменить валютный контроль

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«Нефть России», 14.03.18, Москва, 12:53    В новом докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложена реформа валютного контроля в России.

В ЦСР в частности предлагается ликвидировать соответствующий федеральный закон, отказаться от обязательной репатриации валютной выручки, объединить понятия валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе и усилить исполнение Росфинмониторингом норм FATF.
 
Как отмечается, предложенная реформа крайне проста и не потребует радикальных изменений, ее предлагается закончить уже в 2019 году.
 
Общая схема отмены норм ограничения потоков капитала во всех развитых странах сходна, но остаточные элементы валютного контроля сохранились в большинстве крупных юрисдикций.
 
Эксперты же предложили России присоединиться к Кодексу ОЭСР, отменив при этом закон "О валютном регулировании" и перенеся часть его норм в Гражданский кодекс и закон "О рынке ценных бумаг".
 
Тем самым совпадут понятия налогового резидента и валютного резидента. Норму об обязательной репатриации капитала авторы предложили просто ликвидировать по схеме Бразилии, которая применяется в стране с 2010 года.
 
Кроме того предложено заменить норму, по которой расчеты между резидентами должны осуществляться в национальной валюте, на "территориальную норму", согласно которой расчеты в РФ должны осуществляться в рублях, трансграничные операции — в валюте, устраивающей контрагентов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555051/

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ЦСР Кудрина предлагает отменить валютный контроль

«Нефть России», 14.03.18, Москва, 12:53   В новом докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложена реформа валютного контроля в России.

В ЦСР в частности предлагается ликвидировать соответствующий федеральный закон, отказаться от обязательной репатриации валютной выручки, объединить понятия валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе и усилить исполнение Росфинмониторингом норм FATF.
 
Как отмечается, предложенная реформа крайне проста и не потребует радикальных изменений, ее предлагается закончить уже в 2019 году.
 
Общая схема отмены норм ограничения потоков капитала во всех развитых странах сходна, но остаточные элементы валютного контроля сохранились в большинстве крупных юрисдикций.
 
Эксперты же предложили России присоединиться к Кодексу ОЭСР, отменив при этом закон "О валютном регулировании" и перенеся часть его норм в Гражданский кодекс и закон "О рынке ценных бумаг".
 
Тем самым совпадут понятия налогового резидента и валютного резидента. Норму об обязательной репатриации капитала авторы предложили просто ликвидировать по схеме Бразилии, которая применяется в стране с 2010 года.
 
Кроме того предложено заменить норму, по которой расчеты между резидентами должны осуществляться в национальной валюте, на "территориальную норму", согласно которой расчеты в РФ должны осуществляться в рублях, трансграничные операции — в валюте, устраивающей контрагентов.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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