|
Новости oilru.com
Мероприятия
ЦСР Кудрина предлагает отменить валютный контроль
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 14.03.18, Москва, 12:53 В новом докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложена реформа валютного контроля в России.
В ЦСР в частности предлагается ликвидировать соответствующий федеральный закон, отказаться от обязательной репатриации валютной выручки, объединить понятия валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе и усилить исполнение Росфинмониторингом норм FATF.
Как отмечается, предложенная реформа крайне проста и не потребует радикальных изменений, ее предлагается закончить уже в 2019 году.
Общая схема отмены норм ограничения потоков капитала во всех развитых странах сходна, но остаточные элементы валютного контроля сохранились в большинстве крупных юрисдикций.
Эксперты же предложили России присоединиться к Кодексу ОЭСР, отменив при этом закон "О валютном регулировании" и перенеся часть его норм в Гражданский кодекс и закон "О рынке ценных бумаг".
Тем самым совпадут понятия налогового резидента и валютного резидента. Норму об обязательной репатриации капитала авторы предложили просто ликвидировать по схеме Бразилии, которая применяется в стране с 2010 года.
Кроме того предложено заменить норму, по которой расчеты между резидентами должны осуществляться в национальной валюте, на "территориальную норму", согласно которой расчеты в РФ должны осуществляться в рублях, трансграничные операции — в валюте, устраивающей контрагентов.