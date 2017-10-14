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Ушел из жизни британский физик Стивен Хокинг

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«Нефть России», 14.03.18, Москва, 12:24     Английский физик-теоретик и популяризатор науки, профессор Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.
 
В заявлении дети профессора Хокинга Люси, Роберт и Тим сказали: "Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество, упорство и блестящий юмор вдохновили людей во всем мире", сообщает The Daily Mail.
Агентство Bloomberg со ссылкой на семью ученого сообщает, что Хокинг "мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду".
 
Основными научными сферами Стивена Хокинга были теоретическая физика и космология — в частности, его считают одним из основоположников квантовой космологии. Хокинг занимался изучением черных дыр: он применил термодинамику к их описанию, а также в 1975 году разработал теорию о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, которое назвали "излучение Хокинга".
 
Стивен Хокинг активно занимался популяризацией науки и гражданским активизмом. Его книги "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" стали бестселлерами. Поддерживал ядерное разоружение, всеобщее здравоохранение и борьбу с изменениями климата, выступал против войны в Ираке 2003 года.
 
С 1960-х годов у Хокинга начался развиваться боковой амиотрофический склероз, который привел к параличу — с конца 1960-х ученый передвигался только на коляске. После воспаления легких в 1985 году он утратил способность говорить и общался с помощью голосового синтезатора. К концу жизни физик был способен двигать только мимической мышцей щеки, которой он с помощью датчика управлял компьютером.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555050/

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Ушел из жизни британский физик Стивен Хокинг

«Нефть России», 14.03.18, Москва, 12:24    Английский физик-теоретик и популяризатор науки, профессор Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.
 
В заявлении дети профессора Хокинга Люси, Роберт и Тим сказали: "Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество, упорство и блестящий юмор вдохновили людей во всем мире", сообщает The Daily Mail.
Агентство Bloomberg со ссылкой на семью ученого сообщает, что Хокинг "мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду".
 
Основными научными сферами Стивена Хокинга были теоретическая физика и космология — в частности, его считают одним из основоположников квантовой космологии. Хокинг занимался изучением черных дыр: он применил термодинамику к их описанию, а также в 1975 году разработал теорию о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, которое назвали "излучение Хокинга".
 
Стивен Хокинг активно занимался популяризацией науки и гражданским активизмом. Его книги "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" стали бестселлерами. Поддерживал ядерное разоружение, всеобщее здравоохранение и борьбу с изменениями климата, выступал против войны в Ираке 2003 года.
 
С 1960-х годов у Хокинга начался развиваться боковой амиотрофический склероз, который привел к параличу — с конца 1960-х ученый передвигался только на коляске. После воспаления легких в 1985 году он утратил способность говорить и общался с помощью голосового синтезатора. К концу жизни физик был способен двигать только мимической мышцей щеки, которой он с помощью датчика управлял компьютером.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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