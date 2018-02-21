«Нефть России», 14.03.18, Москва, 11:50 История однозначно любит делать повторяться, но даже эти повторы никогда не бывают одинаковыми. Это в первую очередь относится к финансовому рынку. Линии в графиках в различное время могут совпадать, но это не более чем схожесть рисунка.



Одно дело, когда это касается аналитических показателей, стандартных отклонений, расширений и т. д., но в данном случае речь о другом.



Инвестирование в связанные с интернетом компании, вероятно, всегда будет ассоциироваться с эпохой "доткомов" и ее печальным завершением. Тем не менее сегодня на волне чрезвычайно продолжительного "бычьего" рынка акции интернет-компаний демонстрируют одни из лучших показателей на Уолл-стрит.



"Нынешнее технологическое ралли, возможно, является величайшим и уникальным в инвестиционной истории", - считает стратег INTL FCStone Винсент Делюард.



Согласно его данным MSCI World Technology Index добавил $5,7 трлн рыночной капитализации с февраля 2009 г. Десять лет назад весь сектор не превышал $1,5 трлн.



С фундаментальной точки зрения существует различие между нынешним и прошлым "бумом доткомов". В 1999 г. интернет-компании были обособленной группой, и мало кто из них в реальности зарабатывал деньги.



В 2018 г. трудно найти серьезные различия между интернет- и любой другой компанией. Более того, такие известные гиганты, как Apple и Amazon, перестали даже классифицироваться как "технологические", а больше считаются "потребительскими" компаниями.



Тем не менее инвесторы в очередной раз платят чрезмерно высокие цены за компании, которые получают очень небольшую или вообще никакую прибыль.



Нынешнюю ситуацию красноречиво характеризует два важных показателя:



- 1. RSI (индекс относительной силы) рынка сегодня такой же высокий, как перед доткомовским крахом, и намного выше, чем непосредственно перед финансовым кризисом 2008 г.



- 2. Несмотря на массовый обратный выкуп акций и снижение расходов за счет сокращения зарплаты и занятости, доходы выросли лишь на $11 на акцию с пикового уровня рынка в 2007 г. Другими словами, несмотря на продолжающиеся "бычьи" комментарии о невероятных доходах, их годовой темп роста в реальности составляют лишь 1,14%.



Верите ли вы в существование пузыря в технологических акциях или на рынке, на самом деле, неважно: есть много аргументов как "за", так и "против".



На пике каждого прошлого "бычьего" рынка никто не говорил, что крах неизбежен. Как раз наоборот, рыночные аналитики вели войну со всеми сомневающимися в том, что "акции достигли постоянного высокого уровня" или что "наступил новый вековой "бычий" рынок".



Однако в итоге что-то неожиданное, неизвестное или просто ранее отвергнутое крушило инвесторов. Вот почему утверждение, что "на этот раз не так, как в прошлый раз", неуместно.



Люди уже не инвестируют, чтобы стать "акционером" публичной компании. Причудливая концепция "оценки" умерла с приходом массового инвестирования в 1990-х гг., когда открыло двери "казино Уолл-стрит".



Сегодня инвесторы думают только о спекуляции "электронно торгуемых кусочков бумаги" в надежде, что со временем их стоимость увеличится.



Проблема, конечно, в том, что им никогда не говорят, когда "продавать", чтобы поймать это увеличение стоимости, что является самым важным аспектом инвестиционного процесса. Вместо этого люди продолжают "делать ставки" и в итоге проигрывают.



Сейчас "бычий" сценарий все еще популярен на рынке. СМИ продолжают ругать всех тех, кто осмеливаются указывать на реальные риски. Но истина в том, что "на этот раз все действительно по-другому".



Когда катастрофа в итоге наступит, приведшие к ней причины будут иными, чем в прошлом, но результат останется тем же.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555049/ Источник: Вести ← Goldman Sachs прогнозирует обвал курса биткоина Ушел из жизни британский физик Стивен Хокинг → Новости net.finam.ru