«Нефть России», 14.03.18, Москва, 08:22 Руководитель отдела технологического развития инвестиционного банка Goldman Sachs Шеба Джафари уведомила клиентов организации, что если цена биткоина не удержит краткосрочную поддержку на отметке $9 210, то вероятность падения до февральского минимума $5 922 и ниже возрастет, сообщает Business Insider.



"Прорыв этого уровня подразумевает дальнейший нисходящий импульс. Следующие значимые уровни находятся на отметках $7 667 и $7 198. Если цена приблизится к этим уровням, то речь идет о структурном ущербе и риск падения до новых локальных низов, ниже $5 922, будет велик. В этой ситуации рынку необходимо преодолеть и закрепиться выше $9 322 (минимум 26 февраля), чтобы стабилизироваться", — написала Джафари в рассылке клиентам.



В сообщении аналитики подчеркнули, что изменения курса могут быть вызваны чрезмерным воздействием со стороны инвесторов. Скорее всего, большое влияние на цену криптовалюты окажут новоприбывшие пользователи.



Впрочем, прогнозы банка сбываются не всегда. Отдел Джафари уже выпускал предостережение для клиентов, призывая их следить за стоимостью биткоина, прогнозируя снижение до $7198, сообщает The Cointelegraph. В январском отчете Goldman Sachs сказано, что рост криптовалют уже вышел "за пределы "пузыря" и криптомания затмевает не только "пузырь" доткомов, но и тюльпаноманию 1634-1637 гг.



"Мания, окружающая криптовалюты, вероятно, даже лучше иллюстрируется скачками цен, наблюдаемыми после того, как какая-либо компания объявляет о своей связи с блокчейн или криптовалютами", - пишет Goldman Sachs.



Впрочем, этим заявлением Goldman Sachs поддержал общие настроение среди большинства банкиров, которые придерживается такого же мнения. Рынок криптовалют с начала 2017 г. рос по экспоненте. При этом капитализация рынка криптовалют в целом и доминирующего на нем биткоина, в частности, во многом основана на ожиданиях и надеждах.



Нынешний этап развития криптовалютного рынка эксперты сравнивают с началом XX столетия, вспоминая и банковскую панику 1907 г., и создание Комиссии США по ценным бумагами и биржам (SEC) в 1934 г. Как и сегодня на рынке криптовалют, финансовый мир тогда сотрясали скандалы с инсайдерским трейдингом, инвесторы-новички вкладывали деньги в крайне сомнительные проекты, и вся эта неразбериха едва не привела США к банкротству и стала началом Великой депрессии.



Goldman Sachs, однако, признает некоторые преимущества криптовалют и блокчейна: "Концепция цифровой валюты, которая использует технологию блокчейн, является жизнеспособной с учетом преимуществ, которые она может обеспечить: простота транзакций на глобальном уровне, снижение транзакционных издержек, сокращение коррупции и безопасность".



В то же время Goldman Sachs отрицает наличие ключевых преимуществ у биткоина. "Биткоин не только не отличается простотой использования, но и часто требует до 10 дней для совершения расчетов. В конце 2017 г. расхождения цен на 17 американских биржах за 1 биткоин достигали $4 156, или около 31% между самой высокой и самой низкой ценой. Комиссии взлетели до небес, а частые взломы стали причиной опустошения целых кошельков и бирж", - писали аналитики Goldman Sachs.



Goldman Sachs не видит перспектив для криптовалют в будущем, но также утверждает, что даже если в системе биткоина будет кризис, это не повлияет существенно на экономику: "Мы считаем, что крах биткоина не окажет негативного влияния на глобальную экономику или финансовые рынки. На пике "пузыря" доткомов в марте 2000 г. совокупная капитализация акций информационно-технологических компаний Nasdaq и S&P 500 составляла 101% ВВП США и 31% мирового ВВП. Общая капитализация криптовалют составляет 3,2% ВВП США и 0,8% мирового ВВП".



Глава отдела инвестиционных исследований Goldman Sachs Стив Стронгин заявил, что после январской и февральской коррекции большинство криптовалют "не выживет" в своей текущей форме. По его мнению, у большинства цифровых активов нет долгосрочных перспектив — отчасти виной тому низкая скорость транзакций, проблемы с безопасностью и большие затраты на обслуживание.



Биткоин за сутки упал на 7,92%. Рыночная капитализация составила $153,46 млрд. Стоимость одного токена BTC составляет $9071,30. Криптовалютный рынок на момент написания материала (15:18 мск) находится в нисходящем тренде. Все без исключения криптовалюты из первой десятки падают.



Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $367,51 млрд согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 41,76%.

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