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"Нафтогаз" считает, что "Газпром" повысит цены после запуска Nord Stream 2
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«Нефть России», 14.03.18, Москва, 00:33 Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что после запуска "Северного потока — 2" "Газпром" будет поднимать цену на газ для европейских стран.
Лидер фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Максим Бурбак ранее во вторник предложил парламенту обратиться к международному сообществу с заявлением о недопустимости строительства газопровода "Северный поток — 2". Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, не раз призывал Евросоюз и Европейскую комиссию отказаться от строительства российского газопровода.
"Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром" в любое время готов на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену", — сказал Коболев в интервью украинскому агентству "Укринформ", опубликованном во вторник на сайте издания.
По его мнению, это произойдет после завершения строительства "Северного потока — 2". При этом, по словам Коболева, "Газпром" уже занимает доминирующую позицию на газовом рынке Европы и ею злоупотребляет. "Они не пускают других поставщиков газа на этот рынок",- отметил он.
Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии, Польши в своем обращении потребовали от парламентов европейских государств "активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", сообщала пресс-служба спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса. Как уточнило "Польское радио", ранее это обращение подписали Украина и Молдавия. Российский сенатор Алексей Пушков назвал это обращение "истерикой от бессилия и злобы".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из РФ через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком", общей стоимостью в 9,5 миллиарда евро. "Газпром" — единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать проект суммарно на 50%. При этом участники планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.