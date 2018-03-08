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Украина и газ

Суд в Киеве разрешил взыскать с "Газпрома" $6,6 миллиарда

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«Нефть России», 14.03.18, Москва, 00:18    Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил право украинских государственных исполнителей обращать взыскание штрафа в отношении "Газпрома" на 171 миллиард гривен (около 6,6 миллиарда долларов), выписанного антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), на все имущество российской компании, а не только на его средства в банках, сообщила во вторник пресс-служба суда.
 
В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску АМКУ и исполнительной службы минюста страны изменил механизм исполнения судебного решения по взысканию с "Газпрома" 6,6 миллиарда долларов антимонопольного штрафа, разрешив обращать взыскание на все имущество должника, а не только на счета в банках.
 
"Постановлением от 13 марта 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", — сообщила во вторник пресс-служба суда. При этом мотивировка судебного решения не сообщается.
 
История спора
 
АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,3 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же выразил удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".
 
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.
 
Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом "Газпром" заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. Как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.
 
По данным антимонопольного комитета Украины, на сегодня Киеву уже удалось взыскать с "Газпрома" в рамках исполнения судебных решений около 100 миллионов гривен (около 3,5 миллиона долларов) за счет конфискации активов компании на Украине.
 
По данным правительства Украины, в частности, в рамках этих действий был наложен арест на активы ряда компаний, среди которых "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555042/

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Суд в Киеве разрешил взыскать с "Газпрома" $6,6 миллиарда

«Нефть России», 14.03.18, Москва, 00:18   Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил право украинских государственных исполнителей обращать взыскание штрафа в отношении "Газпрома" на 171 миллиард гривен (около 6,6 миллиарда долларов), выписанного антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), на все имущество российской компании, а не только на его средства в банках, сообщила во вторник пресс-служба суда.
 
В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску АМКУ и исполнительной службы минюста страны изменил механизм исполнения судебного решения по взысканию с "Газпрома" 6,6 миллиарда долларов антимонопольного штрафа, разрешив обращать взыскание на все имущество должника, а не только на счета в банках.
 
"Постановлением от 13 марта 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", — сообщила во вторник пресс-служба суда. При этом мотивировка судебного решения не сообщается.
 
История спора
 
АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,3 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же выразил удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".
 
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью 2016 года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.
 
Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом "Газпром" заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях. Как сказал замначальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, компания оценивает как незначительные перспективы взыскания Киевом этой якобы имеющейся задолженности за пределами Украины.
 
По данным антимонопольного комитета Украины, на сегодня Киеву уже удалось взыскать с "Газпрома" в рамках исполнения судебных решений около 100 миллионов гривен (около 3,5 миллиона долларов) за счет конфискации активов компании на Украине.
 
По данным правительства Украины, в частности, в рамках этих действий был наложен арест на активы ряда компаний, среди которых "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".
 


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