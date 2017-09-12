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Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
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«Нефть России», 13.03.18, Москва, 11:54 Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе, заявила РИА "Новости" заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ (сжиженного природного газа) и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", - сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.
При этом она признала "очевидным, что объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше объема, который Россия может продать через свои трубопроводы".
"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", - подчеркнула представитель Госдепа.
Ранее в ходе дискуссии в Атлантическом совете она высказалась резко против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по ее мнению, этот проект сделает "Газпром" монополистом и закроет рынок для других альтернативных поставок.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Маршрут нового газопровода пройдет параллельно уже существующему "Северному потоку". Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.