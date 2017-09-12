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Газ

Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС

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«Нефть России», 13.03.18, Москва, 11:54     Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе, заявила РИА "Новости" заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
 
"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ (сжиженного природного газа) и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", - сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.
 
При этом она признала "очевидным, что объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше объема, который Россия может продать через свои трубопроводы".
 
"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", - подчеркнула представитель Госдепа.
 
Ранее в ходе дискуссии в Атлантическом совете она высказалась резко против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по ее мнению, этот проект сделает "Газпром" монополистом и закроет рынок для других альтернативных поставок.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
 
Маршрут нового газопровода пройдет параллельно уже существующему "Северному потоку". Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555038/

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12:07 · Весеннее обострение. Как изменится курс рубля из-за давления США
11:54 · Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
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Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС

«Нефть России», 13.03.18, Москва, 11:54    Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе, заявила РИА "Новости" заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.
 
"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ (сжиженного природного газа) и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", - сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.
 
При этом она признала "очевидным, что объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше объема, который Россия может продать через свои трубопроводы".
 
"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", - подчеркнула представитель Госдепа.
 
Ранее в ходе дискуссии в Атлантическом совете она высказалась резко против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по ее мнению, этот проект сделает "Газпром" монополистом и закроет рынок для других альтернативных поставок.
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
 
Маршрут нового газопровода пройдет параллельно уже существующему "Северному потоку". Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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