«Нефть России», 13.03.18, Москва, 11:54 Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе, заявила РИА "Новости" заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.



"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ (сжиженного природного газа) и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", - сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.



При этом она признала "очевидным, что объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше объема, который Россия может продать через свои трубопроводы".



"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", - подчеркнула представитель Госдепа.



Ранее в ходе дискуссии в Атлантическом совете она высказалась резко против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по ее мнению, этот проект сделает "Газпром" монополистом и закроет рынок для других альтернативных поставок.



Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.



Маршрут нового газопровода пройдет параллельно уже существующему "Северному потоку". Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555038/ Источник: Вести ← ЕС поддержал "Нафтогаз" в споре с "Газпромом" Весеннее обострение. Как изменится курс рубля из-за давления США → Новости net.finam.ru