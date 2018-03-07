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Украина и газ

ЕС поддержал "Нафтогаз" в споре с "Газпромом"

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«Нефть России», 13.03.18, Москва, 11:08    "Газпрому" необходимо выполнять договорные обязательства, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.
 
"Мы обсуждали (с Киевом) недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - сказала Могерини.
 
Заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль ранее сообщила, что дипломатическое ведомство страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина - ЕС - Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС.
 
В Еврокомиссии назвали трехсторонние переговоры по газу эффективным инструментом урегулирования разногласий, отметив, что готовы выступить посредником в переговорном процессе.
 
Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что трехсторонних переговоров Украины, России и ЕК по газовому вопросу не планируется, это дело компаний.
 
Первого марта "Газпром" сообщил, что получил от украинской компании средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому в марте газ предоставляться "Нафтогазу" не будет.
 
Как писали "Вести.Экономика", Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" по спору по поводу транзита газа на сумму $4,673 млрд.
 
Суд вынес решение, согласно которому российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд.
 
"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд", - говорилось в сообщении "Газпрома".
 
Российская компания выразила несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.
 
"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - говорилось в сообщении.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555037/

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ЕС поддержал "Нафтогаз" в споре с "Газпромом"

«Нефть России», 13.03.18, Москва, 11:08   "Газпрому" необходимо выполнять договорные обязательства, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.
 
"Мы обсуждали (с Киевом) недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - сказала Могерини.
 
Заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль ранее сообщила, что дипломатическое ведомство страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина - ЕС - Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС.
 
В Еврокомиссии назвали трехсторонние переговоры по газу эффективным инструментом урегулирования разногласий, отметив, что готовы выступить посредником в переговорном процессе.
 
Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что трехсторонних переговоров Украины, России и ЕК по газовому вопросу не планируется, это дело компаний.
 
Первого марта "Газпром" сообщил, что получил от украинской компании средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому в марте газ предоставляться "Нафтогазу" не будет.
 
Как писали "Вести.Экономика", Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" по спору по поводу транзита газа на сумму $4,673 млрд.
 
Суд вынес решение, согласно которому российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд.
 
"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд", - говорилось в сообщении "Газпрома".
 
Российская компания выразила несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.
 
"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - говорилось в сообщении.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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