«Нефть России», 13.03.18, Москва, 11:08 "Газпрому" необходимо выполнять договорные обязательства, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.



"Мы обсуждали (с Киевом) недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - сказала Могерини.



Заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль ранее сообщила, что дипломатическое ведомство страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина - ЕС - Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС.



В Еврокомиссии назвали трехсторонние переговоры по газу эффективным инструментом урегулирования разногласий, отметив, что готовы выступить посредником в переговорном процессе.



Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что трехсторонних переговоров Украины, России и ЕК по газовому вопросу не планируется, это дело компаний.



Первого марта "Газпром" сообщил, что получил от украинской компании средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому в марте газ предоставляться "Нафтогазу" не будет.



Как писали "Вести.Экономика", Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" по спору по поводу транзита газа на сумму $4,673 млрд.



Суд вынес решение, согласно которому российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд.



"Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд", - говорилось в сообщении "Газпрома".



Российская компания выразила несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.



"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - говорилось в сообщении.

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