«Нефть России», 13.03.18, Москва, 08:48 Цены на нефть перешли к резкому снижению. Баррель североморской смеси Brent теряет 2%, WTI - почти 2,5%. Формальным поводом послужили сообщения об отсутствии договоренности о сотрудничестве между сланцевыми компаниями США и ОПЕК.



Очередной раунд переговоров двух сторон прошел на нефтегазовой конференции CERAWeek, однако результата не дал. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане.



Изначально планировалось обсудить возможный механизм регулирования уровня добычи, однако в Штатах сделать это практически невозможно, так как сланцевые компании - это зачастую мелкие предприятия, при этом их число составляет несколько сотен или даже тысяч.



Кроме того, сланцевые компании могут быстро наращивать и сворачивать производство.



Судя по всему, ОПЕК не стоит пытаться удержать цены на "черное золото" на высоком уровне, поскольку это только стимулирует рост добычи в США.

Штаты уже добывают больше, чем Саудовская Аравия, - 10,37 млн баррелей в день.



По словам Зангане, он будет настаивать на том, чтобы уже на июньском заседании ОПЕК согласовать постепенный выход из сделки, в рамках которой страны картеля и Россия добровольно отказались от добычи 1,8 млн баррелей в день.



В целом все логично: пока ОПЕК и Россия сокращают добычу, долю на рынке отвоевывают американские сланцевые компании.

Чем дольше страны ОПЕК и не входящие в картель страны будут выполнять условия сделки, тем сильнее они будут терять долю на рынке.



Что касается фьючерсов, то за прошедшую неделю резко увеличилось число позиций, направленных на понижение. Хедж-фонды увеличили ставки на падение WTI на максимальную в этом году величину - на 15%. Чистая длинная позиция, то есть разница между длинными и короткими позициями, при этом сократилась более чем на 4%.



Азия увеличивает закупки сланцевой нефти из США



Американские производители сланцевой нефти наращивают свою долю на крупнейшем в мире рынке нефти и представляют угрозу для позиций картеля в Азии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отраслевую консалтинговую компанию.



По данным Wood Mackenzie Ltd., поставки американской легкой нефти в Азию достигнут почти 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) в ближайшие пять лет, повысившись с почти нулевого уровня в 2016 г. Это позволит азиатским нефтеперерабатывающим заводам покрыть 40% дополнительного спроса с помощью американского сланца, говорит Сушант Гупта, директор по исследованиям компании.



"Это хорошие новости для Азии, - отмечает Гупта. - Трудноизвлекаемая нефть (tight oil) из США является альтернативным источником, способствующим диверсификации ассортимента нефти в Азии, и дополняет сокращающееся внутреннее производство сырой нефти в Азии".



Примерно через два года после отмены запрета на экспорт сырой нефти из США нефть различных сортов, от WTI до Thunderhorse и Mars Blend, достигла Азии, которая стала крупнейшим покупателем американской нефти.



По оценкам Wood Mackenzie, экспорт сырой нефти из США увеличится почти до 4 млн б/с к середине 2020-х гг., соперничая с поставками из Ирака и Канады.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/555033/ Источник: Вести ← "Нафтогаз" пообещал не трогать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома" "Роснефть" и "Башнефть" отказались от претензий к "Системе" → Новости net.finam.ru